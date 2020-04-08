〈鴻海生產呼吸器〉不只美國威州廠量產 台灣同步開發製造在地生產交貨

鴻海 (2317-TW) 攜手美商生產呼吸器，鴻海創辦人郭台銘的發言人蔡沁瑜今 (8) 日透露，基本上會朝普遍民眾都能使用的新一代呼吸器發展，且不只在美國威州，台灣也會開發生產，以「在地生產、在地交貨」為原則。

在郭台銘牽線下，鴻海與美商醫療器材公司美敦力 (Medtronic) 合作，生產呼吸器，蔡沁瑜表示，其實自疫情爆發以來，也有很多朋友建議郭台銘，以鴻海的精密製造技術協助生產呼吸器。

蔡沁瑜進一步表示，郭台銘也認為防疫一定要貢獻一份心力，強強聯手有其必要性，加上國際間企業認識很多，彼此互相牽線之下，也在短時間與鴻海聯絡合作。

而除了可望在鴻海美國威州廠規劃生產外，蔡沁瑜透露，台灣也會有開發、製造、研究，以「在地生產、在地銷售」為原則，不過不會製造傳統的呼吸器，會以第二代發展製造。

蔡沁瑜解釋，因為在疫情爆發前，呼吸器需求沒有那麼迫切、多為舊款，但現在很多零件都已經沒有再生產，必須要拆解研究零組件研究，並往第二代發展。

蔡沁瑜補充，第二代的呼吸器基本上跟一般加護病房 (ICU) 使用有所不同，希望能朝一般、大量、普遍民眾都能使用的方向，舒緩疫情以及減輕第一線醫護壓力，但確切產能和生產時程還沒有明確排程。