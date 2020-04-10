〈台塑四寶業績發表〉台塑、台化下修Q2展望 南亞受惠電子材料需求相對有撐

台塑四寶今 (10) 日公布第 1 季財報，僅南亞小賺，其餘三寶均轉虧。台塑、台化也下修本季展望，由於受疫情影響，各國擴大實施封鎖措施，需求持續萎縮，估第 2 季營收將不如第 1 季；南亞則受惠疫情帶動遠距辦公等趨勢，電子材料需求升溫，看好第 2 季營收將持平首季或微幅成長。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男上月原預期，第 2 季營收將較第 1 季成長，不過，他今日表示，受疫情持續蔓延影響，大部分國家鎖國或封城，4、5 月需求持續萎縮，市場供需充滿不確定性，因此修正上月看法，認為第 2 季營收將較第 1 季微幅衰退，但仍需視疫情後續發展而定。

林健男指出，雖然中國疫情已緩解，內需逐漸回溫，但歐美疫情失控，導致中國加工外銷訂單減少，加上東京奧運確定延期，運動產業消費動能劇降，不利石化原料需求成長。他認為，若疫情在第 2 季獲得控制，預期下半年全球經濟可望復甦，但若疫情持續至下半年，將加深對今年全球經濟的傷害。

林健男表示，第 2 季市場需求仍不樂觀，加上 3 月底中國市場石化庫存偏高，預期全球石化業者將被迫減產因應，台塑第 2 季開工率便由上月原預估的 92%、調降為 84%，與第 1 季持平；雖然第 2 季為石化產品需求旺季，但疫情失控導致需求降溫，營運恐旺季不旺。

此外，因應防疫，台塑第 1 季優先供應國內防疫物資所需原料，包括醫療機構使用的 PVC 輸血袋、點滴袋、醫療手套，PP 點滴瓶、針筒、藥水瓶、防護衣與醫用口罩等，所使用的 PP 不織布、環保可回收 HDPE 鼻樑壓條、彈性纖維耳帶等原料。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭認為，由於各國擴大實施封鎖措施，經貿活動驟停，重創消費需求，客戶也停機減產，採購心態保守，需求減少，加上化工產品受油價下挫影響，價差不利影響，預估 4 月營收將較 3 月衰退。

雖然電子材料為南亞需求相對強勁的產品，不過，吳嘉昭指出，中國電子業積極復工，加上遠端通訊等相關設備需求增加，但疫情在歐美地區蔓延，使原先台灣獲中國市場轉單的挹注，因各國封城而消失，電子材料營收微幅減少。

展望本季，吳嘉昭表示，原預期中國企業復工後，需求能大幅反彈，加上沒有春節假期影響，營收可望明顯成長，但肺炎疫情延燒全球，各國擴大封鎖，東奧等各項大型經貿活動取消或延後，不確定性因素升高，且若影響時間過久，經濟情勢惡化，全球失業人口增加，市場需求將由遞延轉為消退，復原所需時間將拉長。

另一方面，全球原油需求大降，產油過剩，加上中國石化產能大幅擴張，不利市場行情，影響化工、聚酯等產品營收。不過，吳嘉昭指出，各國嚴格管控措施下，加速線上教育、遠程辦公、網購等商業模式發展，同時結合 5G 特性，將為電子產業帶來新一波需求動能，預期電子材料營收可望成長；整體而言，估第 2 季營收將持平首季或微幅成長。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源表示，原油及主要石化產品價格 3 月份均創新低，比較過去 10 年最低價位，僅丙烯、丙酮、PVC 和 ABS 尚未破底，除受疫情全球蔓延衝擊，油價崩跌更是雪上加霜，讓石化產業措手不及，市場能否恢復還是要看油價及疫情，而疫情是關鍵，若全球持續封城、凍結市場活動，即使油價磋商有進展，若缺乏需求拉動，市況依然嚴峻。

洪福源指出，主要經濟大國為防疫，凍結人民流動，對終端消費影響極大，從 3 月底起，消費性產品延遲交貨、毀單持續擴大，加上東奥延後一年，連品牌廠也加入，此趨勢向上蔓延之下，石化下游產品如塑膠、纖維及中游乙丙烯、PX、SM、PTA、苯酚等，都難逃萎縮，此情勢估 4、5 月會發酵，第 2 季營運不容樂觀。

洪福源預估，4 月營收將再下滑，在中國與台灣石化產品開動率將降至 79.4%，塑膠調降至 71%，銷售量可能再小幅下滑，售價則持續低迷。至於第 2 季因 4、5 月不樂觀，估營收將不如第 1 季。

洪福源也強調，市況低迷之際，市占率最重要，也是台化第 2 季營運重點重點，新冠肺炎疫情使社會經濟活動產生巨大變化，消費需求、形態也會改變，對遠距溝通及居家設備將有進一步需求，3C 及家電、防疫、健康設備將逐漸增加，業務需配合爭取，而疫情過後，以往國際分工的形態必將改變，市場架構也會重新調整。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明指出，4 月 9 日產油國減產會議結果，OPEC + 達成 5、6 月每日減產 1000 萬桶，下半年每日減產 800 萬桶，2021 至 2022 年 4 月維持每日減產 600 萬桶，但仍難使油價大幅反彈，主因為需求受疫情影響大幅衰退，基本面仍疲弱。

煉油事業方面，曹明預估，第 2 季亞洲柴油需求展望低迷，庫存難以去化將逐步影響柴油價差；航空燃油需求第 2 季也偏弱，價差保持弱勢；在美國各州管制情況下，汽油需求大幅減少，也提高西方汽油往亞洲移動的可能，價差將持續弱勢；整體而言，成品油受疫情影響，第 2 季價差將維持疲弱，煉油廠 4 月因年度定檢，維持每日 35 萬桶運轉。

烯烴業務方面，曹明指出，近期石化原料價格受疫情影響，下游需求疲弱，價格續創新低，但因原料與輕油價格跌幅，較石化產品深，因此輕油裂解廠仍可維持獲利表現；輕油裂解廠預期 4 月提升至 95% 運轉，5、6 月視疫情控制與需求情況，彈性調整產能利用率。