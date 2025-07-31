〈美股盤後〉鮑爾澆熄9月降息預期 道瓊連三黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-31 05:24

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美股週三 (30 日) 震盪收低，道瓊收黑超 170 點，連續第三個交易日走低。聯準會 (Fed) 宣布利率「按兵不動」，聯準會主席鮑爾於會後記者會中表示，現在判斷 9 月是否降息「為時過早」，澆熄市場對降息的期待，三大指數自盤中高點拉回。美元創下 2 月以來最長的漲幅。10 年期美債殖利率創兩週以來最大漲幅。

鮑爾澆熄9月降息預期 道瓊連三黑 (圖：shutterstock)

聯準會如市場預期維持聯邦資金利率在 4.25% 至 4.5% 不變，並在會後聲明中指出：「失業率維持在低點，勞動市場依然穩健，通膨則仍略高於目標。」此次決議出現兩位理事投下反對票，是自 1993 年以來首次有兩位理事在政策會議上同時持有異議。

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美股盤中一度上揚，因第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率 (SAAR) 初值 3%，高於預期的 2.5%，但細項顯示經濟動能可能減弱。

鮑爾隨後指出，目前貨幣政策已具「適度限制性」，但尚未明顯抑制經濟，並稱聯準會仍需更多數據佐證，才能判斷是否在 9 月啟動降息。

同日，關稅消息不斷，美國總統川普週三宣布自 8 月 1 日起對部分銅產品課徵 50% 關稅，他還簽署行政令對巴西額外徵收 40% 的關稅，使總關稅額度達到 50%。川普預計自 8 月 1 日起課徵印度 25% 的關稅，儘管美印仍在談判中。

川普週三簽署行政命令，宣布自 8 月 29 日起取消針對低價商品的小額豁免 (de minimis) 關稅優惠，市場料 Temu 等電商將面臨新衝擊。

美股週三 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 171.71 點，或 0.38%，收 44,461.28 點。

那斯達克指數上漲 31.38 點，或 0.15%，收 21,129.67 點。

S&P 500 指數下跌 7.96 點，或 0.12%，收 6,362.9 點。

費城半導體指數上漲 47.53 點，或 0.83%，收 5,787.32 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 32.69 點，或 0.22%，收 15,186.66 點。

標普 11 大板塊漲跌不一，公用事業 (+0.69%) 與科技股 (+0.43%) 領漲。

原物料 (-1.99%) 與房地產 (-1.43%) 跌幅最重，能源類股亦下滑 1.35%。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 下跌 0.68%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.05%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.40%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.35%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.43%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.53%。

企業新聞

本週為財報季最繁忙的一週，截至目前，標普已有 199 家公司公布財報，其中近 82% 優於市場預期，Meta 和微軟的財報週三盤後公布業績。

Meta (META-US) 週三盤後股價飆超 12%，Meta 第二季業績超出預期，預期第三季營收介於 475 億美元至 505 億美元之間，遠高於華爾街預期的 462 億美元。

微軟 (MSFT-US) 公布強勁財報，Azure 雲端服務的營收增長 39%，盤後股價飛升超 8%，市值突破 4 兆美元。

ASML ADR (ASML-US) 收紅 0.41% 至每股 721.45 美元。外媒報導，在美國與歐盟達成的貿易協議中，美方對絕大多數歐洲製造商品課徵 15% 的關稅，但部分項目獲得豁免，其中就包括半導體設備。這意味著像 ASML 等歐洲半導體設備製造商的產品將維持零關稅。

儘管第三季營收超出預期，星巴克 (SBUX-US) 收低 0.22% 至每股 92.76 美元。

保險公司 Humana(HUM-US) 調升全年營收預期，推動股價飆高 12.40% 至每股 261.47 美元。

Etsy (ETSY-US) 揚升 2.79% 至每股 61.98 美元，Etsy 受惠於更精準的行銷策略與人工智慧技術應用，第二季營收優於預期。

經濟數據

美國 7 月 ADP 新增就業人數報 10.4 萬，預期 7.5 萬，前值 - 2.3 萬

美國第二季 GDP 季增年率初值報 3.0%，預期 2.4%，前值 - 0.5%

美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率初值報 2.5%，預期 2.3%，前值 3.5%

美國第二季實質消費者支出季增年率初值報 1.4%，前值 0.5%

華爾街分析

IFM Investors 投資總監暨投資組合經理 Ryan Weldon 指出：「儘管聯準會在 7 月會議按兵不動，但出現兩票反對意見，顯示決策層對關稅可能對經濟與通膨造成的影響看法不一。雖然通膨仍是聯準會雙重任務中的優先焦點，但隨著 8 月 1 日新關稅上路、經濟逐步消化其衝擊，就業議題有望獲得更多關注。」

彭博策略師表示：「本週市場的真正關鍵不在於聯準會會議，而是企業財報與經濟數據的表現更具決定性。即便聯準會決議可能引發短暫波動，股市整體仍有機會延續上行趨勢。今年的主軸圍繞在貿易政策，市場與消費者最關注的核心問題是：關稅何時會實際轉嫁到價格與企業獲利中？這個答案，將比聯準會的一次聲明更具影響力。」