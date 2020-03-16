本週操盤筆記(0316-0320)：G7肺炎應對會議、Fed 意外二度降息、3月會議走勢、其他主要央行會議

本週操盤筆記 (0316-0320)

1.G7 領導人緊急會議：

週一 (16 日) G7 領導人將召開緊急視訊會議，以應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的衝擊，並從 G7 層級來協調應對之策。

馬克龍上週五 (13 日) 即表示：「G7 將協調疫苗和治療方法的研究，並制定經濟和金融市場的應對之策。」

加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 也表示，G7 領導人已經同意共同討論針對全球經濟放緩的應對措施。

2.Fed 3 月利率會議：

本週聯準會 (Fed) 將召開 3 月利率會議，並於台北時間週四 (19 日) 凌晨 2 時公布決議結果，市場預期，為應對武漢肺炎疫情帶來的經濟衝擊，Fed 將於本次會議再度降息二碼，將聯邦基金利率上限下移至 0.75%、將聯邦基金利率下限下移至 0.5%。

然而，聯準會 (Fed) 台北時間週一 (16 日) 上午再度意外降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫。

這符合最激進投行高盛 (Goldman Sachs) 的降息預期，高盛此前預估，Fed 將於本週降息 1 個百分點 (四碼)，將基準利率拉低至金融海嘯時期的歷史低檔水平，而外界亦關注聯準會 3 月利率會議結果是否還將會有其他動作？

3. 全球主要央行 3 月利率會議：

目前金融市場恐慌情緒瀰漫，上週全球股市經歷了驚心動魄的一週，暴跌和熔斷頻頻上演，各國央行和政府也已陸續推出應對措施，來緩解疫情衝擊和安撫市場情緒。

而本週除了 Fed 將召開利率會議，其他全球部分央行也將召開會議，包括日本央行、巴西央行、俄羅斯央行、南非央行、瑞士央行等。

當前市場預期，巴西、南非可望跟進 Fed 降息，而日本央行則因為仍停留在負利率水平，故預期本次會議仍將維持利率不變。

4.EIA 原油庫存：

由於沙烏地阿拉伯與俄羅斯在上週末突然發起石油戰，故導致上週一 (9 日) 國際油價單日暴跌，布蘭特油價一度大跌逾 31%，WTI 原油則跌超 27%，油價創 1991 年美國發動伊拉克戰爭以來的最大跌幅。

市場目前高度關注原油的供需狀態，市場預期 EIA 原油庫存將會繼續走升，而高盛也在上週發表報告，將 2020 年 Q2 布蘭特原油價格預期調降至每桶 30 美元，並警告油價可能下跌至每桶 20 美元附近。