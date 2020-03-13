El-Erian：美股會自上月高點下挫30% 全球邁入經濟衰退

知名經濟學家 Mohamed El-Erian 精準預言本週美股將一路拋售至踏入熊市，他認為隨著全球經濟進入武漢肺炎疫情帶來的衰退潮，美股將自上個月高點下跌多達 30%。

安聯首席經濟顧問 El-Erian 週四表示，投資者不應該期待美股在真正觸底時會快速反彈。

「我們要回來了，快要轉向了，但這將是一趟艱難的旅程。」El-Erian 在 CNBC 財經節目上表示。

提到所謂的 V 型反彈，華爾街談論的快速起伏，他認為走勢應該會像是 U 型或者是 L 型，意味著股市會在低谷滯留更長時間之後才可能復甦。

「我們正進入全球經濟衰退，我們會看到經濟戛然而止的情況蔓延，這種經濟突然停頓的麻煩在於後續不容易重啟經濟，必須讓大眾重新參與進來、重啟協調，且經濟損害會持續下去。」

但 El-Erian 認為金融市場的狀況不同，因為金融市場的反應要比經濟狀況迅速許多。

「我們在這些市場上挹注了這麼大量的流動性，因此一旦看到綠燈閃爍，在某個時點閃爍的時候，我們就會迅速反彈，金融市場屆時將領導實體經濟。」

El-Erian 於 2 月 3 日首次警告稱，武漢肺炎疫情造成的擔憂才剛開始讓股市走低，散戶應該克制情緒，不要趁此時逢低買進。此後他一直沒有改口。

他週一表示，美股可能自 2 月中旬的紀錄高點「下跌 20%、30%」，週四開盤前再強調下跌範圍可能更貼近 30%。

川普總統週三談話未能緩解市場擔憂，不僅未見大規模刺激措施，更突襲式封關歐洲，重創航空旅遊等產業，週四美股再次潰堤，道指收挫 2300 點以上或近 10%。

市場恐慌

芝加哥波動指數或稱恐慌指數 VIX 週四飆升 40% 至 75，為 2008 年 11 月 20 日以來最高水位，且該指數已連續 4 日在 50 以上，意味 S&P 500 未來一個月將出現大範圍波動。

Headwaters Volatility 投資長 Matt Rowe 表示，「在 VIX 高於 50 的情況下，這意味使用股票期權作為多頭倉位保險的效果下降了，到了一種不是不能保險，而是價格太高得做出買賣取捨，看是想續抱，還是想做更好的股票選擇。」

Catalyst Funds 投資長 David Miller 認為，「這本不該發生，除非我們處於 2008 年那樣的金融危機，或者疫情全球大流行到人人都擔心自己的健康。VIX 很高，但現在已經意識到波動性，除非大家都了解武漢肺炎的最大破壞程度，否則我不認為 VIX 能平靜下來，因為拋售者會越來越多。」