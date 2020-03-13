美眾院議長裴洛西：將與川普敲定救市措施 因應疫情衝擊

金融時報報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，即將與總統川普敲定一份因應疫情的刺激方案。

裴洛西說，週四 (12 日) 和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 會談協調後，雙方已有共識接近達成協議。兩人皆未透露刺激方案的規模。

美股當天稍早重挫近 10%，道瓊指數狂瀉 2352 點，寫下 1987 年股災以來最大單日跌幅，川普宣布禁止自歐入境美國 30 天等措施，並未挽回投資人信心。

裴洛西和財政部長緊急會商救市措施的情況也曾在 2008 年上演，當時正處於金融危機開端，只不過財長一職由寶森 (Hank Paulson) 擔任。

眾院民主黨人週四已經擬定一套救市方案，內容包括提高失業津貼、為低收入戶提供食物援助、提供新型冠狀病毒免費篩檢，以及帶薪病假。但民主黨人和川普之間的協商有進展，因此裴洛西決定暫緩交付表決。參議院已經取消原定下週休會的安排，表決此案。

裴洛西希望民主黨版提案的重要措施能納入與梅努欽協議後法案中。其中一個癥結點是帶薪病假，裴洛西的版本包含 14 天有薪病假，以及多達三週的家庭照護假和病假。川普提議調降薪資所得稅，民主黨人說最終方案不知道會不會納入此提議。雙方也對援助小企業和受創嚴重產業的措施有歧見。