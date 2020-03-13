美股能否走出熊市? 分析師：未來幾週恐怕沒好消息

聯準會和美國總統川普救市不及，美股週四跌至更深，道瓊工業指數週四 (12 日) 重挫 2352 點，暴跌 9.99%，寫下 1987 年「黑色星期一」最慘單日跌幅；標普 500 指數同樣暴跌 260.75 點，下滑了 9.51%。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 表示，這週標普 500 指數的走勢，與 2008 年 9 月下旬和 2008 年 10 月初金融危機爆發時的波動相當類似。

2008 年 10 月 3 日標普在經歷了連續六個交易日跌勢後，累計下跌了 19.3%，其中最後兩個交易日跌幅超過 5%，然而卻在 13 日出現 11.6% 的漲幅。

然而當年美股動盪並不止於此，在 2008 年 10 月下旬，標普出現兩天跌幅超過 5%，當月 15 日下跌 9%，而 22 日則下跌 6.1%，隨後又在 10 月 28 日再次大漲 10.8%。

美股標普 500 本週跌勢與金融危機當年神似 (圖片: Barron's)

Colas 說道：「若歷史有跡可循，那麼接下來幾週美股也不會有太多好消息。」

在 2008 年 10 月整月中，標普下跌了 16.​​9%，而截至週四，2020 年 3 月份至今標普則下跌了約 14%，若標普與金融危機當年走勢相似，意味著股市未來波動性會更大。

Colas 推測，2008 年金融危機的第四季度，市場同樣引頸期盼美國政府提供具體財政措施，以支撐經濟度過危機，時間快轉至 2020 年的現在，市場依舊等待政府推出相關方案來對抗受疫情衝擊的經濟。

Colas 寫道，除非政府迅速採取行動，否則會重演金融危機當年的慘況。然而本週聯準會的確出手了，週四 (12 日) 紐約 Fed 分行計畫要在未來幾週，為銀行提供至少 1 兆美元的短期現金貸款。

該分行本週三已將每日隔夜附買回規模上調至 1750 億美元，週四 (12 日) 再度出手加大回購力度，並宣布本週將額外替市場注入 1.5 兆美元的流動性，包括了今明兩日內實施 1 兆美元的三個月期回購操作。

Nicholas Colas 認為，風險承受能力高的投資人應趁此時買入。但是鑒於股市在未來這段時間都將持續波動，Colas 建議對於風險偏好較小的人，應降低風險水平。

投行傑富瑞 (Jefferies) 貨幣市場策略師 Tom Simons 表示：「聯準會一直密切監控著市場流動性，當他們感覺需求增加時，便會繼續擴大附買回力度」