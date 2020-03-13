法興大空頭：別逢跌買進 美股「只會更脆弱」美債殖利率將降至-1%

長期美股空頭法國興業銀行 (SociétéGénérale) 策略師 Albert Edwards 表示，如果有人認為股市現在已經達到折價水平，「根本是胡說八道。」

他在報告中寫道：「源自新型冠狀病毒大流行戳破聯準會 (Fed)『到處製造的泡沫』，再加上過度槓桿化和脆弱的美國企業部門，」「讓股票市場處於更加脆弱的位置。」

美股的確非常脆弱，在週四 (13 日) 的交易中，道瓊工業平均指數下跌 9.99%，重挫 2353 點，而標普 500 指數和那斯達克綜合指數都下跌超過 9%。

美國目前有 1323 例新冠病毒確診病例和 38 例死亡。根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據，全球確診病例總數已達到 12 萬 7863 例，至少有 4718 人死亡。

Edwards 還表示，他不認為目前的政府債券價格昂貴，並引用下列這張圖表，重申其長期以來的預測，即債券殖利率最終將與日本趨同。

他在報告中寫道：「如果再有人告訴我，股票風險溢價非常高，而股票已為衰退定價，我真的會發瘋。」

他在報告中預測，美國 10 年期公債殖利率最終將跌至 -1%，「這是 Fed 失敗模式的變形結果，策略師們早就該放棄對 Fed 的期待。利率市場將進入冰河時期，由於徹底通縮的威脅，債券殖利率和本益比都將跌至谷低水平。」