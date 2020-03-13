【馮冠華專欄】美股速熊 港股繼續尋底

3 月 13 日推介 - 南方 A50 (2822)

1）上日港股市況總結：恆指週四再遭血洗，指數以 24657 點的全日高位開出，下跌 575 點；在 A 股走弱及道指期貨再大跌下，指數最多曾下跌 1115 點，低見 24117 點，最終以 24309 點收盤，下跌 923 點。成交金額按日上升約 35% 至 1523 億。港股通南向維持淨流入，金額倍升至港幣 127 億，創有紀錄以來新高。滬深股通北向仍是淨流出，金額上升至約人民幣 84 億。50 隻藍籌又全軍盡墨，跌幅由 1.61% 至 9.55%。



做空方面，比率再上升至近月新高的 18%。牛熊證街貨最新比例為 41:59，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證維持在 26100-26149，牛證則下移至 24000-24049。恆指夜期報 22875 點，下跌 1200 點，低水 1434 點。港股 ADR 下跌 1056 點，相當於恆指 23252 點。

簡評：當有好萊塢巨星、體壇明星及政治高官也先後在世界各地確診新冠肺炎時，筆者認為川普在處理疫情上，可以用災難性來形容。總統先生在不久之前才「遊說」美國民眾，把新冠肺炎當成流感處理就好，但昨天早上自打嘴巴地宣布對歐洲封關，這決定本身已屬笑話一則，更諷刺地，把疫情也一樣嚴竣的英國視為例外，政治完全凌駕民眾安危！



也不知美帝週初是否順口開河，薪資稅降至零，現今看似不會被國會接納，又是另一政治醜陋的經典；扶助頁岩氣企業措施更好像已胎死腹中般，換來的只是財政部推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，所以美股週三和昨天道期的大瀉，某程度上，應是反映市場對美國甚至環球的疫控 / 救市 的不安及失望。程式操盤和 ETF 拆倉的惡性循環亦令跌勢放大。另外，盤中石油期貨的急挫、人民幣下跌及 A 股的回吐，也可用作解釋港股大瀉的原因。

留意 A 股昨天跟隨環球股市回落，但跌幅相對溫和，雖然滬深股通北向淨流出有所增加，兩市成交郤下降至八千多億人民幣，沽售壓力不算太明顯。畢竟疫情在國內不斷好轉，下週更極可能迎來 MLF 及 LPR 下降，降準也是憧憬之內，風水輪流轉，A 股可能是短期最具防守與吸引力的市場。



至於港股，雖然港股通南向淨流入創新高，但錄大額淨流入的，又是近日北水維穩的慣常份子建行（939）、騰訊（700）、滙豐（5）及工行（1398），説服力不大。跌市成交急漲，做空比率又創近日新高，在市場極度恐慌下，似乎要繼續尋底了。

參考了中國疫情數字的變化和他們所用的抗疫措施，筆者覺得歐美國家是比下去了，亦估計距離疫情的拐點可能還有很遠的路，（筆者也真心希望是錯判，疫情是天災，世事也無絕對）再加上石油價格戰，環球股市短期內仍是易跌難升，美股輸出的負能量亦不易改變。川普現今應是世上最頭痛的人，聯準會下週大幅減息已變成市場共識，但經濟措施改不了疫情，美民主黨及俄羅斯看來也不會在大選前妥恊，道指重返川普登位時的萬八點，甚至更低也絕不為奇。

在刻下的環境，筆者建議投資者對自身的投資組合，作出認真的檢討及輪換。那些標的會是見底回升的第一梯隊？港股中，新經濟、5G 和手機設備可選擇，也可挑選 A 股 ETF 如南方 A50 (2822)，又或是以中國公司為主幹的概念 ETF，如電動車（2845）及雲計算（2826）。

2) 美股上日市況總結 ：美股三大指數再大跌，當中道指下跌 2352 點或 9.99%，標普和納指則分別下跌 9.51% 及 9.43%。十年期債息在 0.812 %。美滙指數在 97.5，紐約期油 31.23 美元。

3) 個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）東風集團股份 (00489) 公布，2 月份汽車銷量 2.61 萬輛，按年下跌 80.69%；產量 1.05 萬輛，減少 92.09%。首兩個月累計，汽車銷量 25.18 萬輛，按年下跌 34.24%；產量 21.54 萬輛，減少 43.61%。

華潤置地 (01109) 公布，2 月總合同銷售金額約 54.7 億元(人民幣．下同)，按年減少 39.3%；總合同銷售建築面積約 34.28 萬平方米，按年下跌 31.5%。期內，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約 41.8 億元及 27.92 萬平方米，分別按年減少 22.9% 及 25.2%。

4) 新股訊息 （信報、經濟日報）：2 隻新股今天掛牌，其中，內地物管股燁星集團 (01941) 暗盤價曾高見 1.88 元，較招股價 1.56 元高出 20.51%；收報 1.56 元，與招股價相同。煜盛文化 (01859) 暗盤價收報 2.2 元，較招股價 2.26 元，收跌 0.06 元或 2.65%。

九尊數字互娛 (01961) 公布，鑑於股市波動，以及近期中國的不利公共衞生發展，股份最終發售價已定於每股 1.35 元，低於指示性發售價範圍下限 10%。

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