本週操盤筆記(0309-0313)：美8州進緊急狀態、ECB 3月會議、3大機構原油報告

本週操盤筆記 (0309-0313)

1. 武漢肺炎疫情：

美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，據統計，目前美國 50 州已有約 60% 染疫，使得美國肺炎疫情確診數突破 400 例，死亡人數增至 19 人。

紐約州、加州、華盛頓西雅圖等地皆已傳出社區感染，而截至週日 (8 日) 美國已有 8 州宣布進入緊急狀態，包括紐約州、加州、華盛頓、佛州、印第安那州、馬里蘭、肯塔基、猶他州。

目前美國 50 州已有約 60% 染疫 圖片：The Sun

2. 歐洲央行 3 月利率會議：

歐洲央行 (ECB) 將於週四 (12 日) 召開 3 月份利率會議，市場預期，ECB 將跟隨聯準會 (Fed) 來宣布降息，預期將降息 10 個基點，擴大負利率至 0.60%。

此前上週一 (2 日) ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在一場公開演講時強調，隨著肺炎疫情在歐洲的蔓延迅速，ECB 已做好準備，會採取必要措施來應對經濟上的潛在風險。

經濟學家認為，雖然降息不能消滅新型冠狀病毒，但 ECB 現階段若選擇維持利率不變，可能會導致後續更大規模的降息。

3.IEA、EIA、OPEC 發布每月能源市場報告：

本週國際油市三大機構 IEA、EIA、OPEC 皆將發布每月能源市場報告，市場預期，三大機構將同步調降上半年原油市場的需求展望，主因是受到武漢肺炎疫情於全球蔓延之影響。

另外，上週五 (6 日) OPEC+ 盟國已宣布新減產協議「破局」，此前 OPEC 週四 (5 日) 提議擴大每日減產 150 萬桶，由 OPEC 承擔其中 100 萬桶，另外 OPEC+ 承擔擴大減產 50 萬桶，但此協議在隔日遭以俄國為首的 OPEC+ 拒絕，會議在沒有達成任何決議時結束，且俄國能源部長宣布，OPEC+ 與 OPEC 間不再有任何產量協議，「自 4 月 1 日起俄國與非 OPEC 國家不必進行任何減產。」

現行 OPEC + 協議為每日減產 170 萬桶 (根據 2018 年 10 月的基準)，預定今年 3 月底到期，OPEC 也提議將此協議延長至今年年底，同樣遭俄國拒絕。

4. 美國 3 月密大消費者信心：

受到武漢肺炎疫情在美國擴大之衝擊，且已有高達 8 州宣布進入緊急狀態，市場經濟學家主流意見認為，雖然 Fed 已於上週緊急宣布降息 2 碼因應可能的經濟衝擊，但估計作為美國經濟主體的民間消費，仍將大受打擊。

市場預期，3 月密大消費者信心將自 2 月的 101.0 點大跌至 96.1，且估計觀光業、製造業的供應鏈將會開始受到疫情影響。