由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在日本不斷擴大，日本首相安倍晉三作出決定，要求民眾避免在換氣不良的密閉空間聚集，並表示經過專家調查，健身房及可在船上舉辦小型餐宴的「屋形船」等， 都有小規模的群聚感染案例發生，其中還發現有 1 人將肺炎傳染給 12 人。

根據日本厚生勞動省的資料，他們在截至 2020 年 2 月 26 日為止，針對與日本國內 110 名武漢肺炎患者有密切接觸的人們進行調查，結果發現在屋形船的群聚感染案例有 1 人傳染給 12 人的情形，而在某健身房也有 1 人傳染給 9 人的案例。

日本政府研判，像是此類聚集人數眾多的換氣不良密閉空間，是發生群聚感染的共通之處。也要求日本國民們，盡量避免前往類似場所。

不過在另一方面，日本約有 8 成的武漢肺炎感染者，並未將自身病狀傳染給任何人。

然而就在日本政府的此番言論遭媒體披露而眾所周知後，遭點名的日本健身房業者有人自行暫停營業，而多數店家也因為客人不敢上門而造成生意一落千丈，各個哀號遍野。

〈鉅亨看世界〉預防肺炎別上健身房？ (圖片：AFP)

雖然日本健身房業者表示，他們都有確實的執行器材及運動空間的消毒作業，不過在日本政府的直接點名下，如果政府不給予援助，大家都要關門大吉。

日本健身房業者透露，在社會新鮮人展開全新生活的每年春天，通常是會員數量增加最快的時期。然而今年由於武漢肺炎造成情況反常，從 2 月底開始就持續掛零，就算有同業在明天拉下鐵門也不感意外。這除了武漢肺炎疫情的直接影響外，日本政府的言論應該也脫離不了關係。

而遭到日本政府點名的，還有 Live House、KTV 包廂，以及吃到飽形式的餐飲業者，認為這些地方都有可能發生群聚感染。也提到 10-30 歲左右年齡層的客群，就算遭到感染也不易發展為重症，但病毒可能因此而對外擴散，要求大家盡量避免前往人多場所。

有經營 Live House 的業者表示，他們的客層多為 20-30 多歲的年輕人，目前除了會確認客人的身體狀態，也會要求大家戴上口罩、勤洗手，多注意個人衛生。

也有溫泉、KTV，以及保齡球業者，限制高中以下學生入場使用，而其目的都是為了防止疫情擴大。而餐飲業者們除了勤消毒外，也有部分業者取消吃到飽方式，改以套餐形式來供應餐飲。在這波疫情結束前，一分一秒都無法鬆懈。