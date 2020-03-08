〈分析〉肺炎疫情 為長期投資者提供新買點？

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於全球持續蔓延，有越來越多的專家學者認為，本次的肺炎疫情，可能成為百年一遇的大流行病 (Pandemic)，但也有專家如世界衛生組織 (WHO) 認為，從目前肺炎疫情的擴展狀況來看，談及大流行尚言之過早。

知名總經研究機構 BCA 即針對本次武漢肺炎疫情，透過貝式定理 (Bayes'theorem) 衡量，發生大流行的「事前預測」機率約為 10% 至 20%，而如果這沒有發生，那麼風險資產將很快出現具有吸引力的買入良機，但是首先可能會經歷一段下跌時間，特別是在美國、德國、英國等主要國家的病例數量大幅增加的情況之下。

疫情對經濟的衝擊，可能減緩？

有跡象表明，由於中國政府採取了嚴厲的措施，隨著新確診病例增速減緩，中國的經濟活動開始恢復運轉，大數據可以幫助對此進行分析，例如，TomTom 的實時交通統計數據顯示，截至上週 2 月 28 日上海的工作日擁堵率已恢復到正常水平的 50%，此前 2 月 14 日時為 19%。

上海實時交通統計數據 圖片：BCA

另外，中國當局重新推出了財政和貨幣刺激措施，導致短期利率降至 2010 年以來的最低水平，貨幣政策已從「審慎」升級為「靈活和適度」，且在未來 6 至 12 個月內，為了支撐中國經濟在疫情期間的大幅滑落，因為北京當局正為疫情最出最壞打算，而出爐的經濟刺激措施將可能超乎市場預期。

短期內，可以明顯看到的是，儘管很難明確量化，但預計全球經濟成長將減弱，而若中國第一季 GDP 季增率將下降 1%，年增率將降至 3.5%，這將導致全球經濟成長率在第一季降至低於趨勢的 0.8% 水平，主要原因是旅遊業萎縮，但是假設屆時疫情已經結束，這一損失將在第二季得到很大彌補。

全球經濟增長率可能將於第二季出現回彈 圖片：BCA

市場一派經濟學家認為，即使全球武漢肺炎疫情出現有限發展，仍可能傷及全球經濟增長，但鑒於目前全球已開發國家的消費者信心依然強勁，病毒也尚未嚴重到阻止大多數消費者外出消費的程度，且在疫情衝擊到來之前，全球經濟正處於觸底反彈的狀態，故合理推論，待疫情過去，全球經濟將很大機率能夠回復原狀。

肺炎疫情為長期投資者提供新買點？

在疫情可能為短期衝擊的推論下，長期投資者此時或許不應出售風險性資產，甚至在接下來的幾週內，還可能會出現有吸引力的買入良機。

截至週四 (5 日) 10 年期美債殖利率約落在 0.95% 一線，跌破 1% 的整數大關並創下歷史新低，10 年期德債殖利率則約落在 -60 個基點，因此可以理解的是，無風險債券的上漲空間已經是越來越小。

藍：十年期美債殖利率 紫：十年期德債殖利率 圖片：investing.com

雖然全球經濟可能在疫情過後出現反彈，股市將在未來 12 個月內可能取得出色表現，但超配現金、黃金作為對沖風險的操作依然合理，而中國以外新病例觸頂，將可能是再次買入風險性資產的強烈信號。

而此輪因疫情產生的股市拋售，也已經使受疫情影響最嚴重的類股受到重創，例如，過去一個月左右，郵輪股約下跌 40%，歐洲石油股下跌 25%，一些奢侈品股下跌 30%，航空股下跌 30%。

但歐元區股票雖然未能從市場大跌中倖免於難，但是，歐元區作為一個以出口為導向的週期性市場，預計在全球經濟成長回溫反彈時，歐洲股市也將可望迎來出色表現。