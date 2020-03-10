油價暴跌+疫情 花旗：今年全球企業獲利預期減10%

日前 OPEC 與俄羅斯的減產協議破局，沙烏地大砍原油價格，引發與俄羅斯的「國際石油戰」，市場對經濟放緩的擔憂也因而加劇。有分析師預期，今年全球主要企業的獲利恐將因此縮減 10%。

花旗集團 (Citigroup) 分析師 Robert Buckland 在週二 (10 日) 表示，全球主要公司的獲利可能在今年下跌 10%，主因來自於主要石油生產國沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間的價格戰，使得經濟放緩的擔憂有所增加。

Buckland 也在報告中指出，風險仍偏向下行，企業的每股收益 (EPS) 可能因此縮減 15-20%，將與全球 GDP 成長 1.5% 相符。

Buckland 上週曾預測，如果肺炎疫情使得 2020 年全球經濟成長速度放緩至 2%，那麼全球企業 EPS 可能將縮減 10% 左右。花旗指出，下調預測的主因來自於油價暴跌和武漢肺炎 (COVID-19) 疫情造成的經濟干擾。

武漢肺炎疫情持續，中國消費活動大幅減少，連帶波及各企業。先前，瑞士製錶商 Swatch Group 執行長 Nick Hayek 就曾在接受採訪時表示，因武漢肺炎疫情的爆發，影響公司最大市場中國的業務，公司因此遭受了「巨大」打擊。Nick Hayek 表示：「有鑑於我們在中國非常強大的市場地位，我們數百家門店被迫暫時關閉因此遭受沉重打擊。

由於疫情影響，科技大廠蘋果 (AAPL-US) 在 2 月份曾有 2 週時間關閉中國的分店，蘋果 iPhone 在 2 月份的出貨量由去年同期的 127 萬，下跌至 49.4 萬部，跌幅達 61.1%，蘋果 1 月時的出貨量超過 200 萬部。