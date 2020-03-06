標普：肺炎將使亞太經濟折損2110億美元 台成長率難保2%仍優星韓日

標普全球 (S&P Global Ratings) 預測，亞太經濟體因武漢肺炎疫情受到的衝擊將甚於其他地區，整體而言將折損 2110 億美元經濟損失。對台灣今年經濟成長率預測下修至 1.9%；中國成長率預測也調降為 4.8%，但最糟情況下可能不到 3%。

標普全球將亞太地區今年經濟成長率下修至 4%，低於去年 12 月預估的 4.8%，是 2008 年以來最低。亞太經濟體今年將縮水 2110 億美元。

報告列出基本情境假設，中國疫情將在 3 月 20 日達到高峰，今年成長率預估為 4.8%，而去年 12 月預測是 5.7%。但在最壞情況下，疫情要到 4 月 20 日才能達到高峰，成長率將只有 2.9%。

在標普全球假設的基本情境下，去年因反送中抗議而衰退的香港將萎縮 0.8%，原本的預測是 GDP 將擴張。日本今年可能萎縮 0.4%，原本預測能成長 0.1%。

台灣成長率由 2.4% 下修至 1.9%，新加坡最新預測是零成長，南韓成長率從 2.3% 調降為 1.1%。

標普全球最新預測。(來源：標普全球報告)

標普全球說：「新型冠狀病毒 (COVID-19) 在全球擴散開來，將導致亞太地區的經濟衝擊持續得更久，無論是家庭、企業、銀行還是政府，都將蒙受損失。某些經濟活動 -- 尤其是在服務業 -- 可能永遠消失。」

報告顯示，香港、新加坡、泰國、越南受到的衝擊最大，因為觀光業占這些經濟體國內生產毛額 (GDP) 的比重最高，平均下來接近 10%。這些經濟體主要仰賴陸客。

這四個經濟體在電子、汽車產業面臨的供應鏈風險也特別高。

肺炎疫情攪亂供應鏈，各種禁令和防疫措施也降低消費者打開錢包或外出旅遊的意願，標普全球說：「需求震撼主要是因為消費者無法或不願冒著風險出外接觸人群，或出國旅行。供給震撼則是因為企業無法正常運作，政府限制措施或員工感染等因素擾亂工廠的生產。」

但如果跡象顯示疫情到了第二季逐漸獲得控制，標普全球預測亞太經濟體可望在第三季出現 U 型反轉。該公司認為，疫情不會對勞動力或生產力造成永久傷害。