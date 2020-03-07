武漢肺炎疫情更新：日韓掀戰！ 鑽石公主號翻版21例確診 逾12國現首例

週六 (7 日) 中國國家衛生健康委員會公布，3 月 6 日中國新增確診病例 99 例，新增死亡病例 28 例。

截至 3 月 6 日，中國累計確診病例 80651 例，累計死亡病例 3070 例，累計追踪密切接觸者 67 萬 2458 人，尚在醫學觀察的密切接觸者 26730 人。

全球已有超過 101,587 確診病例。(圖片：CDC)

截稿前，全球已有超過 90 國傳出疫情，累計 101,587 確診病例，至少超過 3,460 人死亡。美國出現 245 起確診，至少 14 人死亡，紐約州增四倍至 44 例。

台灣累計 45 例確診，1 例死亡。韓國累計 6593 例確診、43 例死亡。日本境內累計 416 例確診、6 例死亡，鑽石公主號累計 696 例確診、6 例死亡。

伊朗累計 4747 例確診、124 例死亡。義大利淪為歐洲重災區，累計確診 4636 例、197 例死亡。

歐亞非和南美洲多國通報首個確診案例，包括巴勒斯坦、波士尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、不丹國、梵蒂岡、南非、哥斯大黎加、哥倫比亞、喀麥隆、多哥等國。

疫情相關消息

世界衛生組織 (WHO) 官員週五表示，沒有證據顯示新冠病毒會在夏季像流感一樣自行消失，目前全球所有國家應該要全力對抗疫情升溫。

二十國集團 (G20) 發表最新聲明，密近關注疫情，將採取進一步行動協助世界經濟。

美國加州附近的至尊公主號遊輪 (The Grand Princess) 曾搭載新冠肺炎加州死亡首例，週五美國副總統彭斯表示，至尊公主號遊輪上已檢測出 21 名確診。

這艘遊輪船上共有 3500 多人，目前僅檢測 46 人，群聚感染狀況引發外界關注。彭斯稱，這艘船將被帶到非商業港口，船上所有人都要接受測試。

美國總統川普週五簽署 83 億美元緊急支出法案，對抗疫情在美造成的負面影響。

歐洲國家疫情持續升溫，歐洲最大受災國義大利週五表示，義大利已撥出 75 億歐元 (約 84 億美元) 的刺激計畫，對抗疫情影響。

日韓關係因疫情政策掀戰急凍！繼安倍政府週四宣布對中國、南韓入境者實行離措施並取消其簽證效力後，南韓外交部副部長趙世暎週五，表示將暫停對日本公民的免簽證入境政策。

梵蒂岡出現首例確診，教宗方濟各上週身體微恙，引發外界關注是否染上武漢肺炎，所幸是虛驚一場。

哥斯大黎加政府宣布境內首起確診，首例確診病患是來自美國 49 歲女子，南美洲哥倫比亞政府也宣布首例確診，一名 19 歲女子自義大利返國後出現症狀，經病毒檢測呈陽性反應。