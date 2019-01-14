本週操盤筆記 (0114-0118)

1. 中國 12 月經濟數據：

本週內中國將公布 12 月貨幣供給量、社會融資規模、新增人民幣貸款等重要經濟數據，其中又以 M1、M2 貨幣供給量市況最受市場矚目。

由於受到中國內部收緊房地產政策、外部又迎貿易戰打擊，導致中國 M1、M2 自 2018 年來是持續走跌，此前 11 月時 M1 年增率僅剩 1.5%，去年同期數則為 11.2%。

2018 年來中國 M1 貨幣供給量增速持續滑落，甚至降幅大於 M2 增速，形成 M1、M2 剪刀差大幅擴大，這意味著在中國實體經濟內，中國企業更傾向於將資金放在定存的 M2，而非活存的 M1，也代表企業對實體經濟的前景是較為保守。

市場經濟學家認為，目前中國經濟仍未出現明顯轉好，估計 12 月 M1 下滑速度仍將較快，且加上中國房市調控持續，貨幣市場在沒有更多融資需求的刺激下，M1 預期難以見到回溫。

2. 聯準會 (Fed) 發布經濟褐皮書：

Fed 將於本週四 (17 日) 公布經濟褐皮書，褐皮書的正式名稱為「當前經濟情勢評論」，是一項市場高度關注 Fed 如何對現行及未來之美國經濟前景作出描述的重磅級報告。

上週四 (10 日) Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在出席華盛頓經濟俱樂部時表示，由於市場對全球經濟趨緩之預期，已在最近重創金融市場，Fed 已注意到此現象，Fed 將對升息保持「耐心」；鮑爾在該場演講上共提及了「5 次」保持耐心，遭市場解除為 Fed 是在放出鴿派的前瞻指引。

3. 日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 發表談話：

本週四 (17 日) 日本央行總裁黑田東彥將在 G20 研討會上發表談話，市場關注，黑田是否將在研討會上針對日本央行 2019 年貨幣政策，給出較清晰的描述。

近期黑田東彥曾經表示，日本經濟目前仍溫和擴張，預計將保持這種趨勢，但是海外經濟風險加劇，該行正密切關注，但仍預期日本通膨率正逐漸朝 2% 通膨目標靠攏。

前日本央行前理事門間一夫 (Kazuo Momma) 日前更表示，由於全球經濟增長放緩以及美中貿易緊張局勢，使市場正處於緊張狀態，未來幾個月美元兌日圓匯率將有可能升至 100。

4. 美股財報季迎重磅企業：

本週包括花旗 (C-US)、摩根大通 (JPM-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合健康 (UNH-US)、富國銀行 (WFC-US)、台積電 (TSM-US)(2330-TW)、美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US) 等重磅級美股企業都將公布上季財報。

其中市場高度關注摩根大通、高盛、台積電等公司財報。

摩根大通：

目前市場預期，摩根大通上季每股純益 (EPS) 為 2.25 美元，此前摩根大通已經連續 3 個季度營收與淨利表現，皆是超出市場預期，故市場仍樂觀看待小摩 Q4 財報。

台積電：

而半導體巨擘台積電在週四 (17 日) 台股盤後的法說會上，除了發表上季財報之外，更重要的是台積電將發表本季財測，而由於 iPhone 新機需求疲軟，供應鏈更保守看待，台積電本季與下季營收，可能面臨到連續性下滑。

雖然台積電上週四 (10 日) 公布 2018 年合併營收首破兆元新台幣大關，創下歷史新高，並符合「預期」，但值得注意的是，該「預期」是台積電在去年 3 度下修財測目標後之預期。

外資圈目前多數看淡台積電本季營運，如摩根士丹利 (Morgan Stanly) 即在上週下調台積電目標價制「1」字頭，來到每股 199 美元，並預期第 1 季營收季增率將下滑 10% 至 15%，全年資本支出則僅 80 億至 100 億美元，二項數字皆低於台積電此前預期。