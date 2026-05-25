鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著中東戰事風險降溫，COMPUTEX(台北電腦展) 題材本周展前提前先暖身，台股今 (25) 日火力全開，攻上 4 萬 3 千點大關，盤中 AI 類股題材百花齊放，受惠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳來台預告台廠供應鏈接單旺盛，加上 AI 伺服器需求持續加溫，帶動光通訊技術加速升級，激勵今 (25) 日光通訊股波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)、前鼎 (4908-TW)4 檔漲停，領族群漲勢凌厲。
在 AI 浪潮持續下，訊息傳輸速率、傳輸量成為市場關注焦點，包括光進同退，共同封裝光學 (CPO) 的矽光技術成為重要關鍵。黃仁勳也指出，矽光子直接連接，輝達與台積電 (2330-TW)COUPE 的製程技術下，將輝達的晶片連接到矽光子，能源效率會更大。
今日盤面上，除了輝達「背板」名單的波若威在大單持續教進下一度觸及漲停，本周即將舉行股東會的矽光龍頭股光聖及聯亞聯袂攻上漲停，今年前 4 月營收維持雙位數年增的前鼎在基本面支撐下漲停，也帶動族群的聯鈞 (3450-TW) 強漲逾 9%，眾達 - KY(4977-TW)、光環 (3234-TW)、統新 (6426-TW) 盤中攻上半根漲停。
分析師指出，矽光子類股近期股價經整理修正後，因題材與產業趨勢持續往前，短線資金持續朝指標股集中，包括波若威在創高後經整理，今日持續漲停，在量增價揚下，資金也順勢推升行情上揚。
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