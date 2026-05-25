鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-25 12:54

隨著中東戰事風險降溫，COMPUTEX(台北電腦展) 題材本周展前提前先暖身，台股今 (25) 日火力全開，攻上 4 萬 3 千點大關，盤中 AI 類股題材百花齊放，受惠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳來台預告台廠供應鏈接單旺盛，加上 AI 伺服器需求持續加溫，帶動光通訊技術加速升級，激勵今 (25) 日光通訊股波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)、前鼎 (4908-TW)4 檔漲停，領族群漲勢凌厲。

在 AI 浪潮持續下，訊息傳輸速率、傳輸量成為市場關注焦點，包括光進同退，共同封裝光學 (CPO) 的矽光技術成為重要關鍵。黃仁勳也指出，矽光子直接連接，輝達與台積電 (2330-TW)COUPE 的製程技術下，將輝達的晶片連接到矽光子，能源效率會更大。

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