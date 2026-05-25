蘋果慘吞320億美元天價罰單 印度「外企魔咒」再度應驗
鉅亨網新聞中心
蘋果 (AAPL-US) 在印度的監管風暴進入關鍵轉折。面對印度競爭委員會（CCI）因反壟斷調查開出最高 380 億美元的重罰，過去試圖以法律攻防、數據保密與拖延應對的策略，已全面失靈。
印度德里高等法院已正式駁回蘋果暫緩審理的申請，要求其無條件配合 CCI 的調查。這一裁定宣告了蘋果「以拖待變」的算盤徹底落空，罰款落地的壓力已迫在眉睫。
這場糾紛源於 2021 年，當時包括 Tinder 母公司 Match 在內的多家企業指控蘋果濫用 iOS 應用商店的支配地位，強制開發者支付高額抽成。
隨著印度於 2024 年修訂《競爭法》，將罰款基數從僅計算「本地營收」擴大至「全球營業額」，這筆罰金規模瞬間飆升至 380 億美元的天價，甚至超過部分國家的年度 GDP。
此一事件再次驗證了外資企業在印度的「魔咒」。
回顧過去，英國電信巨頭沃達豐（Vodafone）曾因與印度政府的稅務官司，面對司法勝訴後仍遭政府修法追繳天價稅款，最終於 2024 年黯然退出市場。
蘋果如今面臨的困境更為艱難，因為其不僅深陷監管泥淖，更因全球供應鏈佈局壓力，將大量生產線轉移至印度，形成了龐大的「沉沒成本」。
對於蘋果而言，印度曾被寄予厚望成為下一個生產基地與核心市場，但如今卻演變成法律與監管的「死胡同」。
這場博弈不僅是企業與監管機構的對抗，更是跨國資本在規則隨時可能變動的東道國，所面臨的高度合規風險與地緣政治博弈。
隨著 7 月中旬最終裁定日的逼近，蘋果這筆罰單不僅將重創其在印度的獲利，更可能為全球科技巨頭在印度的營商環境敲響長期的警鐘。
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