鉅亨網記者彭昱文 台北
美伊戰爭有望達成協議、黃仁勳提前來台，台股今 (25) 日 AI 狂潮噴出，收盤上漲 1376 點或 3.26%，漲點創歷史第五大，收 43644.4 點創新高，多方搶買積極，日 K 線跳空缺口達 310 點，成交量 1.3 兆元；連續 3 天狂漲共 3623.58 點。
權值股今日強勢表態，台積電 (2330-TW) 上漲 55 元或 2.44%，收 2310 元；聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)、國巨 *(2327-TW)、台光電 (2383-TW) 等均亮燈漲停、台達電 (2308-TW) 也大漲逾 9%。
面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 今日雙雙續攻漲停，電子代工廠仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 也漲停，鴻海 (2317-TW) 漲逾 4%；ABF 三雄中，景碩 (3189-TW) 漲停，欣興 (3037-TW) 漲 2%，但南電 (8046-TW) 挫逾半根停板。
高價股方面，台光電 (2383-TW)、光聖 (6442-TW) 漲停，愛普 *(6531-TW) 也漲停重返千金行列，大立光 (3008-TW)、致茂 (2360-TW) 漲逾 8%，不過，川湖 (2059-TW)、鴻勁 (7769-TW) 逆勢收黑。另外，記憶體指標南亞科也跌 4%。
傳產方面，中鋼 (2002-TW) 董座看好鋼市迎來曙光，今日亮燈漲停，也帶動鋼鐵族群走揚；不過，美伊可望達成協議，國際油價走弱，台塑四寶今日同步收黑，貨櫃三雄也收黑。
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