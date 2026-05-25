美伊戰爭有望達成協議、黃仁勳提前來台，台股今 (25) 日 AI 狂潮噴出，收盤上漲 1376 點或 3.26%，漲點創歷史第五大，收 43644.4 點創新高，多方搶買積極，日 K 線跳空缺口達 310 點，成交量 1.3 兆元；連續 3 天狂漲共 3623.58 點。