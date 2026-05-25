油價飆升改寫市場規則！「受惠股」與該「避開」類股一次看

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-25 10:19

隨著伊朗戰爭引發油價飆漲，市場正面臨典範轉移的關鍵時刻。投資研究機構 Ned Davis Research（NDR）指出，高通膨與低成長的組合可能接踵而來，市場的主導族群或出現轉變，可能會有一類新的股票成為贏家。

油價飆升改寫市場規則！「受惠股」與最該「避開」的類股一次看。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，NDR 在最新研究報告中直言，自 2022 年 10 月熊市低點以來，一直支撐牛市的「通膨降溫環境」已不復存在，如今市場反而轉變為面臨通膨壓力的逆風。

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今年 4 月，美國消費者物價指數年增率加速至 3.8%，創下近三年來最快升溫速度。

NDR 回溯 1972 年以來的產業表現數據，梳理出通膨升溫時期市場領漲板塊的歷史規律，並歸納出以下投資建議：

首選價值股

該機構表示，無論景氣循環類或防禦性類股，通膨環境通常更有利於價值型股票。歷史數據顯示，通膨升溫時漲幅最集中的板塊依序為：

能源：相對報酬達 +12%，高居各類股之冠

必需消費品：相對報酬約 +4.3%

醫療保健：相對報酬約 +4%

獲利最強：房地產、能源、原物料、工業

在高通膨環境下，房地產、能源、原物料與工業類股的獲利表現通常最強勁。

其中，房地產板塊每股盈餘平均成長率高達 34%；能源與原物料板塊的盈餘成長率也各達約 30%。

NDR 分析認為，這些產業通常對通膨最為敏感，因此在通膨下降時，它們的獲利成長往往也會是最疲弱的。

不過，這些統計結果反映的，不僅是企業將成本轉嫁給消費者的能力，也包括高通膨通常伴隨較強勁經濟活動所帶來的正面影響

避開金融股

相較之下，金融板塊在通膨升溫期間表現最差，平均相對報酬為 -11%，遠遜於其他類股。

NDR 解釋，高通膨通常會使利率在更長時間內維持高檔，進而提高金融業的利息與資金成本，同時也可能導致投資組合出現損失，因此金融股通常會受到衝擊。

該機構表示：「金融類股是成長股／價值股趨勢中最大的例外。這個產業在區間震盪的市場環境中表現最佳。」

聯準會暫停降息，大盤恐現回檔

除類股輪動外，NDR 也對整體市場提出警示。

研究人員引用他們對聯準會政策轉向後股市表現的分析指出，歷史上，當聯準會暫停降息循環超過六個月後，整體市場通常會在接下來四個月內出現明顯回調。

聯準會上次降息為去年 12 月，意味著此次政策按兵不動已將於 6 月屆滿六個月。