鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-25 13:24

地緣政治與經濟不確定性交織，過去市場波動時資金盲目湧入美國公債的簡單邏輯正逐步被改寫，富達投信指出，美債避險光環不再理所當然，而歷經結構轉型、信貸品質改善且具備高殖利率與短存續期優勢的亞洲非投資等級債，正憑藉與美股美債的低相關性，成為投資人管理不確定性與重新平衡資產配置的收益新焦點。

美債不「美」？翻轉傳統避險邏輯 專家看好亞洲非投等債3大優勢。（圖：shutterstock）

富達亞洲非投資等級債券基金經理人彭添裕表示，全球正隨時面臨美國關稅衝擊、地緣政治緊張局勢持續，以及對美國財政赤字與政策不確定性的憂慮。這些利空因素交疊，導致美國公債做為防禦資產的有效性備受考驗。在這種環境下，分散配置已由過去的輔助角色，徹底蛻變為管理投資組合的核心原則，這也促使全球投資人開始重新評估亞洲固定收益市場，尤其是亞洲非投資等級債所扮演的關鍵角色。

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彭添裕深入分析，亞洲美元債券市場在過去數十年間迅速發展，而亞洲非投資等級債歷經中國房地產市場的深度調整後，其市場結構已經出現明顯且健康的變化。過去由單一地產業主導的畸形結構已不復見，中國房地產相關比重大幅下降，取而代之的是主權發行人、消費相關企業以及公用事業等實體經濟企業。更重要的是，整體違約率自 2022 年高點顯著回落，這充分反映出整體市場的信貸品質正逐步改善，基本面已不可同日而語。

這種資產組合的再平衡對投資人意義重大。目前亞洲非投資等級債市場的風險來源更加多元，更貼近亞洲區域內的內需市場、生活必需服務以及相對穩定的現金流來源，有效降低了系統性風險。

在傳統防禦資產光環暗淡的時代，穩定且具吸引力的收益重新成為資金追逐的重點。彭添裕進一步指出，亞洲非投資等級債目前提供相對較高的整體殖利率，有助於在市場劇烈波動期間為整個投資組合提供厚實的緩衝墊。同時，該資產的存續期普遍較短，對利率變動的敏感度相對較低，非常有利於投資人應對當前通膨反覆或利率前景不確定等外在負面因素。

此外，亞洲非投資等級債與美國公債及美股的相關性相對較低，精準反映出兩者處於不同的經濟周期與政策環境。當市場動盪、傳統資產類別相關性同步上升並失去分散效果時，亞洲非投等債的這種獨立走勢差異便顯得尤為珍貴。