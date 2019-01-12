〈研之有物〉「超導體，我研究了一輩子！」專訪超導物理專家吳茂昆

讓生活更好的超導體

電力傳輸、儲能系統、醫療設備、微波通訊、磁浮列車...... 你知道都能運用超導體技術嗎？隨著科學界對超導體相關現象的理解越來越深，以及「高溫超導」的發現，超導材料將在生活中扮演不可或缺的角色。本文專訪中研院吳茂昆院士，聊聊超導體目前的進展及未來。

超導體：永久電流、完全反磁

這不是魔法，而是超導體 (Superconductor) 的完全反磁現象。圖中是一高溫超導體懸浮在磁鐵之下。 圖片來源│吳茂昆提供

超導材料是指當溫度低於某個程度，該材料就會顯現出超導現象。超導現象主要會呈現兩大特性：一個是「電阻為零」，即電流在超導體內部流動時，不會有損耗而能一直流通，成為永久的電流；另一則是「完全反磁現象」，若外加磁場在超導體上，超導體會排除磁場，使磁力線完全不能通過。

超導體自發現以來就被視為極為有發展潛力的科學現象，但早期發現的超導材料如水銀 (Hg) 、鉛 (Pb) 、錫 (Sn) 等超導臨界溫度都低於攝氏零下 260 度，經過科學家幾十年的努力，只將溫度提升了 10 度左右，超導體的研究開始陷入泥淖。

但就在 1986 年， IBM 發現了一種氧化物超導臨界溫度為零下 238 度，相關研究又開始有了進展。隔年，朱經武與吳茂昆團隊發現了「釔鋇銅氧的氧化物」擁有超導特性，震驚了世界！

吳茂昆團隊於 1987 年發現的「釔鋇銅氧的氧化物」，超導形成溫度高於氮的沸點 (氮在空氣中佔了 78%)，從此以後，科學家研究超導現象就可使用量多且便宜的液態氮來冷卻。 資料來源│〈高溫超導的鐵器時代─從「銅基超導」到「鐵基超導」〉，作者：吳茂昆 圖說重製│柯旂、張語辰

2008 年時，吳茂昆團隊又發現硒化鐵 (FeSe) 擁有超導特性，此鐵─硫族系統在製程上較簡易，且毒性相比其他超導材料較低，生物相容性也較高，在應用前景上非常被看好。而更有趣的是，近年來吳茂昆團隊發現鐵硒材料中「鐵的空缺」是開啟超導關鍵的因素之一。

科學家對「超導體」最新的理解是？

目前超導材料有兩個主要的系統：一個是以銅氧化物為主體的，像是我們在 1987 年發現的「釔鋇銅氧的氧化物」，一個是用鐵取代銅的化合物。

銅的氧化物是目前被探究、應用最多的超導材料，很多的元件，包括「超導電纜」都被做出來了，推出於市面指日可待。

由於超導體「零電阻」的特性，使用超導電性傳輸電流將不會有損耗。 資料來源│TED x Taipei ─ 熱情點燃超導體，講者：吳茂昆 (影片) 圖說重製│柯旂、張語辰

一般來說我們熟知的氧化物像陶瓷材料等等應該是不導電的，因此這個銅氧化物導電的機制跟一般金屬是不同的，當然它還是以電子電洞來帶動電流，但是電子離子如何引進來、如何運作，這是目前重要的課題，科學家稱這個為「強關聯電子體系 (Strongly correlated electronic systems)」，在超導材料中，電子跟電子的交互作用是非常強的。

另一個重要的體系則是用鐵取代銅，成為全新的超導材料架構，像我們最近的研究就發現「鐵」跟「硫化物」形成的化合物也出現了有趣的超導現象，雖然這個體系的超導臨界溫度沒有很高，但是因為結構較簡單，讓我們更加了解超導產生的機制。

「室溫超導」從學理上來看是存在的，問題是存在於什麼樣的材料體系和架構中，現在全球科學家們都還在研究。

團隊的超導體研究，有看見什麼有趣的事嗎？

我們自 2008 年發現「鐵硒超導」後，那就成為團隊的重點研究項目之一，當然銅氧化物方面我們也在跟其他團隊合作超導線的應用等等，但科學上重點放在鐵硒相關系統。

雖然「鐵硒超導」架構簡單，但我們發現到鐵跟硒形成的平面體中，很容易出現鐵有空缺的架構，比如說我們目前最常見的是，每四個鐵排列後，第五個鐵就空缺了，然後再重複同樣結構。

鐵硒超導的原子排列圖。鐵硒形成的二維平面結構中，「鐵的空缺」是超導特性的關鍵產生因素之一。 資料來源│吳茂昆提供

我們用一些方法來操控鐵空缺的排列，例如控制壓力、控制溫度 (急速降溫)，發現鐵空缺跟超導的形成是有關係的，同時這個結果也可以用來解釋銅氧化物的一些機制。這也衍伸了我們未來的研究，去尋找有鐵空缺特性的過渡金屬，看有沒有機會形成超導體。

圖 (a) 為 K2Fe4Se5 的電阻與溫度關係圖，顯示鐵空位呈有序態時，材料在低溫呈現金屬至絶緣的轉變。藍色曲線是在攝氏 300 度退火的電阻率隨溫度變化圖。紅色曲線是相同樣品經過攝氏 750 度退火，顯示電阻率明顯下降。 圖 (b)(c) 為添加少量鐵的 K2Fe4+xSe5 (x=0.1, 0.2) 經高溫退火、並快速降溫材料的電阻與溫度關係圖，明顯在低溫呈現超導性 (呈現零電阻狀態)。 圖 (d)(e)(f) 為樣品的磁化率與溫度關係。 (f) 明確顯示其抗磁性 (超導性) 之強弱與燒退火溫度的相關性。 資料來源│〈高溫超導的鐵器時代─從「銅基超導」到「鐵基超導」〉，作者：吳茂昆

台灣夏天會面臨的限電難題，超導體是否能有助解決？

目前我們使用傳輸電力的銅線，傳輸時會有 10% 左右的電力損耗，特別是台灣有很多老舊的線路，若改用零電阻的「超導電線」，就可以避免那 10% 耗電，讓被浪費掉的電成為可運用的電。

另一個概念則是「超導體儲能器」。電是很難儲存的，目前我們主要是靠水庫儲電，能儲存的電力有限。但若用超導材料繞成線圈，由於零電阻，電流會永久流動，產生的磁場就是一種能量，我們可以把太陽能發電及風能發電儲存在裡面，要使用時再拿出來用。

另外，也可運用「超導馬達」做成風力發電機，由於超導磁場較強，尺寸可以做比較小、噪音也比較小。我們有個構想，若能用超導馬達做個小型風力發電機，然後運用超導儲能器儲能，就能放在中研院運用、展示。

台灣在超導體領域領先全球的地方為何？

由於我們發現了「鐵硒超導材料」，所以這塊以及「鐵空缺」的概念算是有一部分領先的，不過科學也很難說誰領先誰落後，各有千秋，但是基本上我們在這領域不是落後別人就是了。

研究超導體一輩子的吳茂昆，最喜歡讀武俠小說，可以在幻想的世界中翱翔，讓思考不受侷限。 攝影│張語辰

什麼時候開始對「物理」產生興趣？

我們那個年代的小孩子主要是受到楊振寧和李政道的影響，唸小學時聽學校廣播他們拿諾貝爾獎，那時候我也搞不懂什麼是諾貝爾獎，但就是激起了對科學的熱情（笑）。

至於為什麼會選擇研究「超導體」，大四時學校有門課是讓同學自己選個主題去了解，我有個同學選了超導，他跟我聊了超導體後，我發現這門學問真有趣，所以後來唸研究所就決定研究超導體，一讀就是一輩子。

其實我的學術生涯算很順利，也還蠻平淡的，但是有很多興奮的發現，很有成就感，其實我算是很幸運的人。

雖然做研究要靠一點運氣，也要看一個人有沒有足夠的知識準備，當實驗過程中看到一些現象，能不能把握住。

1987 年發現「釔鋇銅氧」有超導特性時，是什麼心情？

那種感覺很難用言語形容，我在猜可能跟中樂透的人心情很像，不過我是沒有中過樂透（笑）。

但是得到錢的感覺，跟科學上發現新東西還是不同的。我們夢想了很久的東西，沒想到就突然出現了，這是對科學發展有貢獻而獲得的快樂，我覺得從事研究工作最大的回報是這個。我讀博士班時，第一次將材料變成有超導性質也獲得了這種類似的快樂。

會不會覺得現在研究物理比以前方便多了？

現在當然是方便很多，不過我覺得以前算是很好的訓練，順練如何在圖書館查資料，如何從一大本目錄中去查論文，利用有限的資源去尋找需要的資料。

以前確實是很辛苦，但是方便也有方便的壞處，我就唸過我們實驗室的學生，不要把機器架好、電腦打開，用自動控制去搜集數據，就去睡一覺隔天再回來看結果，這樣會有個缺失。

當實驗數據某個時刻發生變化，你隔天才看結果，會不清楚這是因為環境變化？還是一個重要的材料特性訊號？

沒有在第一時間看到實驗變化的話，會降低對數據的掌握度及靈敏度。我還是鼓勵測量時要盡量即時去觀察數據的情況。

從小在花蓮成長的經驗，對研究生涯有沒有影響？

由於生長在花蓮，生活比較悠閒，學生也不多，老師給的壓力也不大，讓我能夠自由發揮，自由涉獵知識，不會說為了升學就什麼不准做，這讓我的思維比較不受限制。

吳茂昆回憶，當年讀花蓮高中時沒有圍牆，中午休息時大家都跑到學校邊的太平洋岸，和大自然沒有距離。因為熟悉自然界的運作，學物理時就有助於理解物理規則，而非死背定律。 圖片來源│billy1125 – 花蓮七星潭

在研究科學中，這點其實很重要，不要被某個理論、某個框框鎖在裡面。我覺得這也是教一個小孩比較好的方式，給他一個環境，讓他自由地發揮。

原文連結：「超導體，我研究了一輩子！」專訪超導物理專家吳茂昆

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