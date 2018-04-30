華爾街的最大擔憂：美債殖利率與油價走勢「正相關」

《金融時報》專欄作家 Gavyn Davies 指出，石油價格和債券市場的動盪，的確會對全球經濟和資產價格構成威脅，但他不認為這是金融市場近期走勢的主因，主要影響在於聯準會的貨幣緊縮政策。

觀察最近 3 年數據，10 年期美債殖利率的走勢與石油價格走勢相當一致。其中一種解釋說法為，當能源市場的供應出現變化，而導致石油價格變動時，往往會讓通膨預期出現大幅度變化，進而反映在債券市場，在這種假設之下，攀升的石油價格，將迫使聯準會進行更強悍的做法，導致經濟周期以不受歡迎方式結束。

近 3 年來，10 年期美債殖利率 (紅色線) 的走勢與布蘭特原油價格走勢 (紫色線) 相當一致

另一種解釋債券殖利率和油價之間關聯的看法為，兩者的變化，同時受到第 3 種因素的驅動，例如美國和全球的需求變化，需求上升可能同時為提升油價和債券殖利率，但這種說法對股市的影響較小，因為需求上漲的利多，抵銷殖利率上升帶來的破壞。

Davies 表示，目前看來，兩種解釋方法都沒辦法完全使人信服。

油價的上漲

國際貨幣基金組織最新出版「世界經濟展望」強調，自去年 9 月以來，80% 的石油價格上漲，是由於供應因素（特別是委內瑞拉產量下降，和 OPEC 的生產限制延長到 2018 年），僅剩餘 20％可用全球需求增加來解釋。

然而，紐約聯準會公佈的石油價格動態報告指出，近期油價上漲有一半的因素是需求上漲，其他原因為供應減少以及無法解釋的不明因素。

兩者間的預測有很大的差異，如果我們使用以上兩個預測的平均數，這暗示著，大約 1/3 的石油價格上漲是由於需求上升，而大概有一半的因素是供應問題，其餘則為不明原因。

整體來說，從去年秋季以來，每桶油價大約上漲 25 美元，其中很大部分是因為需求方面的因素。這跟 2014 年到 2016 年年初的情況相比，帶來的衝擊相對小很多，當時油價每桶下跌超過 80 美元，Davies 認為石油價格的變化，不會對全球經濟帶來很長久的損害，除非供應量出現更大的意外變化。

債券殖利率上升

自去年秋季以來，債券在美國遭拋售的情況，比其他地方大上很多。例如，10 年期美債殖利率今年以來上漲 63 個基點，而 10 年期德債僅上漲 15 個基點，同期日債殖利率上漲幾乎為零。

這與美國今年公佈的相對強勁的活動數據相符，而歐洲和日本的數據較疲弱，這也與美國之前的大規模財政刺激政策有關。

近幾周美債殖利率的上漲，尤其是中短期的美債，使殖利率曲線已漸漸趨平，在聯準會目前的貨幣緊縮政策之後，但終端利率並沒有上漲。

因此，市場認為聯準會升息的速度將加快。這與 1 月份的拋售情況不同，當時整個殖利率曲線上的利率平行上升，並預期終端利率會一同上升。

殖利率 (紫色線) VS 平衡通膨率 (3 年期抗通膨債券殖利率)(紅色線)

結論

近期石油價格上漲和債券殖利率上升，似乎並不是受到石油市場產量下滑的影響，而是受到美國經濟需求衝擊的影響，在美國之前財政刺激之下，經濟和活動數劇強勁，因此市場預期聯準會將加快升息腳步，但市場對於長期通膨的預期，以及本經濟周期的自然利率預測，並沒有變化。

雖然聯準會轉向貨幣緊縮政策，對風險資產來說並不完全有利，但它也可能不是致命的影響因素。