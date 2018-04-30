蘋果財報前瞻：週三就看這「7大關鍵」

近期多間晶片供應商的財報皆顯示，智慧型手機的需求成長疲弱，蘋果即將在台灣時間週三 (2 日) 清晨 4 點半公佈 2018 財年第 2 季財報，FactSet 對分析師進行調查，平均預期營收為 612.4 億美元 (年增長 16%)，GAAP 每股盈餘為 2.69 美元 (年增長 28%)。

以下為財報關注要點：

六月份季度的財測 (2018 財年第 3 季)

鑑於供應商的和研究報告都指出近期 iPhone 的市場需求疲軟，比起 1 月至 3 月的銷售表現，蘋果 6 月份的季度營收財測，可能會對股價有更大的影響，目前 6 月份的營收預期為 519 億美元（年增長 14％）。

蘋果過去 5 年季度營收 (資料來源: ycharts)

庫藏股回購和增加股息

在蘋果上一次的法說會中，財務長 Luca Maestri 承諾，蘋果將在公佈 3 月份季度財報時，發佈新版資本回報計劃。據《金融時報》報導，分析師預測，蘋果的股東回饋金額，至少將增加 1000 億美元。

Maestri 表示，截至去年 12 月 30 日，蘋果擁有 1630 億美元的淨現金，而由於去年稅改法案的通過，蘋果計畫將匯回 2070 億美元的資金 (稅前 2450 億美元)。

蘋果過去 5 年庫藏股回購規模 (資料來源: ycharts)

外匯利潤

許多美國跨國公司，在第一季受惠於疲弱的美元，外匯利潤皆有提升，微軟的以美元計算營收增漲 16%，若以固定匯率則上漲 13%，臉書以美元計算營收大漲 49%，固定匯率上漲 42%。蘋果 12 月份的季度財報顯示，65% 的營收來自國際市場，預計將海外營收換回美元時，會有顯著成長。

iPhone 銷售和平均售價 (ASP)

iPhone 的銷售，預計將占 3 月份的季度營收的 60％以上，但終端客戶需求預期不佳，蘋果的 iPhone 出貨量與銷售量相關聯，iPhone 銷量預計僅年增 200 萬至 5300 萬台，需關注實際銷售量。

另一方面，疲弱的美元和 iPhone X 的高定價，將有望提升 iPhone 的平均售價，ASP 提升的幅度，可能可抵消需求疲弱的不良影響。

iPhone 平均售價 (圖片來源: BI Intelligence)

實際的和預期的毛利率

蘋果預期 1 至 3 月的毛利率將為 38％至 38.5％之間，對於 6 月份季度的毛利率預期，分析師共識為 38.6％。

近期 NAND 快閃記憶體的價格下滑，有望提升蘋果利潤。另一方面，DRAM 價格維持高檔和疲弱 iPhone 需求，可能成為利空因素。

蘋果過去 5 年季度毛利率 (資料來源: ycharts)

服務事業體和其他產品增長

iPhone、iPad 和 Mac 的銷量呈現波動，蘋果依賴服務事業體的營收成長，包含 App Store、Apple Music 與 iCloud 的營收皆包含在內。而蘋果的「其他產品」在這幾季的營收成長強勁，主因為 Apple Watch 和 AirPods 的帶動。

市場共識的預測為，服務營收將增長 19％至 84 億美元，其他產品營收將成長 28％至 37 億美元。根據外匯趨勢、Apple Music 的成長動能，以及 Google 支付蘋果的流量獲取成本（Traffic Acquisition Costs），服務的實際營收應該可高於預期，此外，2 月份推出的 HomePod，有望幫助其他產品的營收表現。

對 AR / VR 耳機的看法

CNET 上週五報導指出，蘋果準備在 2020 年推出 AR / VR 頭戴式耳機，這款耳機將有顯示面板，面板辨識率高達 8K。在法說會可以期待蘋果如何看待 AR / VR 的耳機市場，以及該公司面臨的技術挑戰。