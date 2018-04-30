小摩：「便宜資金」時代結束 你可以這樣投資

最近股市的變動很奇怪，但摩根大通指出，在聯準會 (Fed) 繼續向上升息、「便宜資金」即將結束的這個階段，依然存在邏輯性的投資方式。

以下是摩根大通建議，在市場「便宜資金」結束、融資成本走高，投資人可以參考的交易策略：

2017 晚期至 2018 年：在 Fed 貨幣政策仍屬溫和時，建議放空存續期間較短之債券，作多油價和通膨預期。

2018 年：以兩國貨幣對比之方式來看待外匯市場，而不是一籃子貨幣的美元指數角度。

2019 年：隨著 Fed 繼續升息，可能將導致美國經濟成長放緩，建議減持股票，做多黃金和日元。

白：S&P 500 股價走勢圖 藍：十年期美債殖利率 圖片來源：Bloomberg

而針對美債市場無風險利率走高，一些市場分析師認為，這可能將對美股產生壓力，摩根大通分析師 Normand 特別提醒投資人，兩年期的美債殖利率可能更需要市場關注，因兩年期美債殖利率距離聯準會 2019 年的 2.9% 目標，目前只差了 25 基點。

摩根大通表示：「這個水平很重要，因為它將標誌寬鬆政策的結束，之後通常會出現限制性政策。」

但他們認為不需過於擔憂美債殖利率曲線的狀況。

小摩在該份報告中表示，殖利率曲線的形狀，不如實質聯邦基金利率來得重要，3% 的美債殖利率，其實實際殖利率僅為 0.8％，這與一些資產配置商所使用的盈餘殖利率 / 實際債券殖利率評估模式，還差 75 個基點左右。

分析師表示，如果債券殖利率上升到高於目前股票的盈餘殖利率，那麼即使沒有破產風險，股票價格也會下降，因為投資者將重新評估股票的價值。