停滯性通膨警訊？美國7月服務業需求穩健、成本飆升 就業指標卻陷萎縮
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國 7 月服務業持續擴張，新訂單與商業活動加速成長，顯示第三季初國內需求仍具韌性。不過，投入成本大幅上升、就業指標重新陷入萎縮，也讓市場看到經濟成長與通膨壓力並存的訊號，支持 Fed 在勞動市場尚未明顯惡化之際，繼續將政策重心放在通膨。
美國供應管理協會 (ISM) 周三 (5 日) 公布，7 月非製造業指數由 6 月的 54.0 微升至 54.1，略低於市場預期的 54.5，但仍高於象徵景氣榮枯分界的 50。服務業占美國經濟活動比重超過三分之二，其穩定擴張顯示消費與企業需求仍然強勁。
美國 7 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 商業活動生產指數報 59.1，前值 55.4
- 新訂單指數報 57.2，前值 55.1
- 僱傭指數報 47.4，前值 51.2
- 供應商交貨指數報 52.8，前值 54.4
- 存貨指數報 51.4，前值 51.2
- 價格指數報 70.3，前值 67.7
- 未完成訂單指數報 50.9，前值 54.9
- 新出口訂單指數報 52.0，前值 50.4
- 進口指數報 51.8，前值 49.4
- 庫存景氣指數報 52.5，前值 52.6
新訂單、商業活動加速 世界盃帶來短期助力
ISM 服務業新訂單指數由 55.1 升至 57.2，高於市場預期的 55.9；商業活動指標則攀至 5 個月高點。包括零售、運輸與倉儲及營建在內，共有 13 個服務產業回報業務成長，僅 4 個產業萎縮。
新訂單增加也受到出口需求改善帶動，進出口指標雙雙升至 4 月以來最高。不過，未完成訂單僅小幅增加，增速較前月明顯放緩。供應商交貨指數由 54.4 降至 52.8，但仍高於 50，代表供應商交貨速度持續偏慢，也加重企業的成本負擔。
標普全球公布的 7 月美國服務業採購經理人指數 (PMI) 終值則由 6 月的 51.2 大幅升至 54.6，不僅高於 53.6 的初值，更創 2025 年 10 月以來最高，寫下 2024 年 5 月以來最大單月升幅。
標普全球調查顯示，服務業新業務增速創 19 個月最高，企業對未來一年營運活動的信心也升至去年 11 月以來最佳。民間部門就業人數更自 4 月以來首度增加。綜合 PMI 反映，第三季初美國國內生產毛額 (GDP) 折合年率可能成長 2.3%，高於第二季調查暗示的 1.5%。
不過，標普全球市場財智首席商業經濟學家 Chris Williamson 提醒，7 月成長加快部分來自暫時性因素。面向消費者的服務業受惠世界盃與美國獨立紀念日活動，需求增幅創逾 4 年最大；月初地緣政治不確定性下降及油價回落，也為企業帶來助力。隨著波斯灣衝突在月底升溫，這些利多可能逐漸消退。
成本飆升、就業萎縮 Fed 仍可緊盯通膨
價格與就業成為 ISM 報告中最令人擔憂的部分。7 月服務業支付價格指數由 67.7 躍升至 70.3，遠高於市場預期的 65.0。美伊臨時協議破裂後，油價及汽油價格回升，推高服務與原物料成本；供應商交貨延遲也進一步加劇價格壓力。
標普全球調查同樣顯示，企業投入成本漲幅創 2022 年 11 月以來最大，綜合企業售價則以一年來最快速度上漲。經濟學家也警告，即使油價回落，人工智慧投資熱潮仍可能使基礎通膨保持高檔。
與需求穩健、價格上漲形成對比的是，ISM 服務業就業指數由 6 月的 51.2 驟降至 47.4，低於市場預期，並創 3 月以來最大萎縮幅度。該指標過去 5 個月有 4 個月低於 50，顯示企業在成本居高不下、獲利空間受到擠壓之際，招聘態度轉趨謹慎。
不過，ISM 就業指數過去並非官方服務業就業人數的可靠預測指標。經濟學家仍將目前勞動市場形容為「低招聘、低裁員」狀態，認為就業尚未明顯失速，Fed 仍可優先處理通膨問題。
聯準會 (Fed) 上周將聯邦資金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75%，但有 3 名官員主張升息 1 碼 (25 個基點)。市場預估，周五(7 日) 公布的 7 月非農就業人數將增加 8 萬人，高於 6 月的 5.7 萬人，失業率料維持在 4.2%。
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