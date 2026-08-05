鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-05 23:00

美國 7 月服務業持續擴張，新訂單與商業活動加速成長，顯示第三季初國內需求仍具韌性。不過，投入成本大幅上升、就業指標重新陷入萎縮，也讓市場看到經濟成長與通膨壓力並存的訊號，支持 Fed 在勞動市場尚未明顯惡化之際，繼續將政策重心放在通膨。

停滯性通膨警訊？美國7月服務業需求穩健、成本飆升 就業指標卻陷萎縮(圖：REUTERS/TPG)

美國 7 月服務業持續擴張，新訂單與商業活動加速成長，顯示第三季初國內需求仍具韌性。(圖：ZeroHedge)

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美國供應管理協會 (ISM) 周三 (5 日) 公布，7 月非製造業指數由 6 月的 54.0 微升至 54.1，略低於市場預期的 54.5，但仍高於象徵景氣榮枯分界的 50。服務業占美國經濟活動比重超過三分之二，其穩定擴張顯示消費與企業需求仍然強勁。

美國 7 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 59.1，前值 55.4

新訂單指數報 57.2，前值 55.1

僱傭指數報 47.4，前值 51.2

供應商交貨指數報 52.8，前值 54.4

存貨指數報 51.4，前值 51.2

價格指數報 70.3，前值 67.7

未完成訂單指數報 50.9，前值 54.9

新出口訂單指數報 52.0，前值 50.4

進口指數報 51.8，前值 49.4

庫存景氣指數報 52.5，前值 52.6

圖：ISM

新訂單、商業活動加速 世界盃帶來短期助力

ISM 服務業新訂單指數由 55.1 升至 57.2，高於市場預期的 55.9；商業活動指標則攀至 5 個月高點。包括零售、運輸與倉儲及營建在內，共有 13 個服務產業回報業務成長，僅 4 個產業萎縮。

新訂單增加也受到出口需求改善帶動，進出口指標雙雙升至 4 月以來最高。不過，未完成訂單僅小幅增加，增速較前月明顯放緩。供應商交貨指數由 54.4 降至 52.8，但仍高於 50，代表供應商交貨速度持續偏慢，也加重企業的成本負擔。

標普全球公布的 7 月美國服務業採購經理人指數 (PMI) 終值則由 6 月的 51.2 大幅升至 54.6，不僅高於 53.6 的初值，更創 2025 年 10 月以來最高，寫下 2024 年 5 月以來最大單月升幅。

標普全球公布的 7 月美國服務業採購經理人指數 (PMI) 終值則由 6 月的 51.2 大幅升至 54.6。(圖：ZeroHedge)

標普全球調查顯示，服務業新業務增速創 19 個月最高，企業對未來一年營運活動的信心也升至去年 11 月以來最佳。民間部門就業人數更自 4 月以來首度增加。綜合 PMI 反映，第三季初美國國內生產毛額 (GDP) 折合年率可能成長 2.3%，高於第二季調查暗示的 1.5%。

不過，標普全球市場財智首席商業經濟學家 Chris Williamson 提醒，7 月成長加快部分來自暫時性因素。面向消費者的服務業受惠世界盃與美國獨立紀念日活動，需求增幅創逾 4 年最大；月初地緣政治不確定性下降及油價回落，也為企業帶來助力。隨著波斯灣衝突在月底升溫，這些利多可能逐漸消退。

成本飆升、就業萎縮 Fed 仍可緊盯通膨

價格與就業成為 ISM 報告中最令人擔憂的部分。7 月服務業支付價格指數由 67.7 躍升至 70.3，遠高於市場預期的 65.0。美伊臨時協議破裂後，油價及汽油價格回升，推高服務與原物料成本；供應商交貨延遲也進一步加劇價格壓力。

價格與就業成為 ISM 報告中最令人擔憂的部分。(圖：ZeroHedge)

標普全球調查同樣顯示，企業投入成本漲幅創 2022 年 11 月以來最大，綜合企業售價則以一年來最快速度上漲。經濟學家也警告，即使油價回落，人工智慧投資熱潮仍可能使基礎通膨保持高檔。

與需求穩健、價格上漲形成對比的是，ISM 服務業就業指數由 6 月的 51.2 驟降至 47.4，低於市場預期，並創 3 月以來最大萎縮幅度。該指標過去 5 個月有 4 個月低於 50，顯示企業在成本居高不下、獲利空間受到擠壓之際，招聘態度轉趨謹慎。

不過，ISM 就業指數過去並非官方服務業就業人數的可靠預測指標。經濟學家仍將目前勞動市場形容為「低招聘、低裁員」狀態，認為就業尚未明顯失速，Fed 仍可優先處理通膨問題。