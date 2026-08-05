鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-06 00:00

富國銀行 (Wells Fargo) 表示，科技巨擘大舉投入人工智慧 (AI) 的資本支出正開始「外溢」至整體經濟，可望進一步推升工業類股表現。

富國策略師 Ohsung Kwon 周二 (4 日) 發布報告指出，隨著資料中心建設持續擴張，工業類股將成為主要受惠者。其中，生產建廠所需機械、設備與工具的資本財企業，已成為目前「與 AI 關聯度最高」的族群之一，其走勢與半導體產業愈來愈同步。

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Kwon 說：「近幾個月來，資本財類股已成為與半導體連動性最高的產業。」他指出，已有多項跡象顯示 AI 投資正逐漸傳導至工業企業。

富國預估，美國 7 月製造業活動以逾四年來最快速度擴張，非 AI 相關資本支出也較去年同期成長 10%，而商業及工業貸款則同步加速成長。

截至目前為止，工業類股今年已上漲 20%，漲幅僅次於能源與資訊科技類股。

開拓重工受惠資料中心需求

建築設備大廠開拓重工 (CAT-US) 便是代表性受惠企業之一，該公司周二股價大漲 5.6%，主因資料中心建設需求推升第 2 季獲利成長。

財報顯示，在 AI 資料中心建設帶動發電設備與工程機械需求帶動下，開拓重工的營收與獲利雙雙超越華爾街預期，單季營收更首度突破 200 億美元，該公司並同步上修全年營收成長展望、下修關稅成本預估。

開拓重工的能源與運輸部門近年已超越開拓重工最廣為人知的挖土機等工程機械業務，成為公司規模最大、成長最快的事業。投資人也因此將開拓重工與 Vertiv、GE Vernova 等電力設備業者一同納入 AI 概念股範疇。

但這也讓開拓重工獲得空頭注意，以做空次貸危機聞名的投資人、電影《大賣空》原型貝瑞 (Michael Burry) 6 月 30 日曾透露，他首度放空開拓重工。

貝瑞當時表示，該公司在過去一年大漲超過 150% 之後，已成為 AI 投資熱潮下估值最昂貴的受惠者之一，他說：「開拓重工吸引了我的注意。我從未放空過開拓重工，它過去一直是我偏好多頭布局的標的。」

在貝瑞放空消息曝光當天，開拓重工股價在 7 月 2 日創下每股超過 1070 美元的歷史新高。該股周二以每股 876.54 美元作收。

政治阻力成最大風險

Kwon 預估，目前全美約有 40 座大型資料中心正在興建，另有超過 100 座規劃中，主要集中於德州、喬治亞州、維吉尼亞州及賓州。

他說：「我們現在看到，已經投入營運的資料中心正為所在地區帶來經濟效益。如果這真的是未來的新趨勢，那麼 AI 投資外溢至整體經濟的影響，目前還只是在非常初期的階段。」

不過，Kwon 也提醒，資料中心快速擴張已引發居民對電價、水資源消耗及社區環境衝擊的疑慮，未來恐面臨愈來愈大的政治阻力。