鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-06 05:50

現貨金價周三 (5 日) 大漲 4.4%，創 2 月以來最大單日漲幅，理由是美債殖利率走低，而有關重開荷姆茲海峽的努力取得進展。

〈貴金屬盤後〉金價大漲4.4%創2月來最強單日 債券殖利率走低、荷姆茲海峽重開有進展 (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 4.4%，報每盎司 4253.36 美元，盤中一度觸及 4264.93 美元，是 6 月 18 日以來最，並且突破 50 日移動均線 (目前來到 4160 美元)。

12 月交割的黃金期貨收高 3.7%，報每盎司 4305.20 美元。

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獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「隨著市場對升息的預期自上周以來降溫，率先布局的投資人正重新回流貴金屬市場。此外，美元大幅走弱也提供支撐，伊朗局勢暫時降溫同樣有利金價。」

美元走弱使黃金對海外買家而言更具吸引力，而公債殖利率下滑也降低持有不孳息黃金的機會成本。

不過，金價在今年 1 月觸及每盎司 5594.82 美元的歷史高點之後，仍累計下跌約 24%，從 2 月自底朗戰爭爆發以來也回落 19%，當時市場憂心能源通膨升溫，進一步強化對升息的押注。

根據世界黃金協會 (WGC) 資料，2026 年上半年全球央行黃金購買量降至 2022 年以來最低。第 2 季黃金 ETF 淨流出 45 公噸，該季金價重挫 14%，創 2013 年以來最大單季跌幅。

摩根大通在報告中指出，在央行買盤轉趨保守、散戶資金轉向其他市場，以及亞洲實體黃金需求疲弱之際，對利率敏感的黃金 ETF 資金重新成為推動金價的邊際力量。

Wong 表示：「若金屬市場要展開更具力道的漲勢，市場必須開始反映降息預期，但目前看來，最快也要等到 2027 年才有機會。」

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 4.4%，報每盎司 62.11 美元，盤中一度觸及 7 月 6 日來最高。

現貨白金上揚 0.2%，報每盎司 1740.04 美元，一度觸及 6 月 17 日來最高。

現貨鈀金上漲 1.5%，報每盎司 1373.24 美元，一度觸及 6 月 2 日來最高。