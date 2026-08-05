〈貴金屬盤後〉金價大漲4.4%創2月來最強單日 債券殖利率走低、荷姆茲海峽重開有進展
鉅亨網編譯余曉惠
現貨金價周三 (5 日) 大漲 4.4%，創 2 月以來最大單日漲幅，理由是美債殖利率走低，而有關重開荷姆茲海峽的努力取得進展。
獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「隨著市場對升息的預期自上周以來降溫，率先布局的投資人正重新回流貴金屬市場。此外，美元大幅走弱也提供支撐，伊朗局勢暫時降溫同樣有利金價。」
在美國總統川普表示政府與伊朗進行「非常良好的」24 小時談判後，市場對持續五個月的衝突可能接近落幕抱持期待，美元兌主要貨幣徘徊在六周低點附近，美國 10 年期公債殖利率則維持在一周低點附近。
不過，金價在今年 1 月觸及每盎司 5594.82 美元的歷史高點之後，仍累計下跌約 24%，從 2 月自底朗戰爭爆發以來也回落 19%，當時市場憂心能源通膨升溫，進一步強化對升息的押注。
根據世界黃金協會 (WGC) 資料，2026 年上半年全球央行黃金購買量降至 2022 年以來最低。第 2 季黃金 ETF 淨流出 45 公噸，該季金價重挫 14%，創 2013 年以來最大單季跌幅。
摩根大通在報告中指出，在央行買盤轉趨保守、散戶資金轉向其他市場，以及亞洲實體黃金需求疲弱之際，對利率敏感的黃金 ETF 資金重新成為推動金價的邊際力量。
Wong 表示：「若金屬市場要展開更具力道的漲勢，市場必須開始反映降息預期，但目前看來，最快也要等到 2027 年才有機會。」
其他貴金屬交易
渣打銀行 (Standard Chartered) 分析師 Suki Cooper 說：「自衝突爆發以來，白金和鈀金價格已反映出許多不利因素，包括對汽車產量放緩的擔憂、電動車市占率不斷提升，以及回收利用領域的成長空間
。」她預期，白金今年供不應求，鈀金今年則將出現供過於求的局面。
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