鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-05 14:03

黃金白銀雙雙強漲 受荷姆茲海峽重開消息提振(圖:shutterstock)

金價周三 (5 日) 亞市盤中上漲超過 2%，突破每盎司 4160 美元，前一周前兩個交易日累計上漲 0.8%，白銀價格也出現上漲，漲幅超過 2%，報價一度突破在每盎司 61 美元。卡達方面表示，已起草一份旨在幫助恢復這一水道航運的提案。 Axios 報道稱，華盛頓、德黑蘭和阿曼已接近達成協議，美國計畫在周三晚些時候宣布這一消息。

‌



與此同時，中國市場的情緒也出現轉變，黃金 ETF 錄得連續 14 天的資金流入，顯示中國機構投資者正在為金價提供支撐。

儘管地緣政治風險溢價回落，但強勁的美國經濟數據仍為金價帶來壓力。美國 7 月 ISM 製造業 PMI 升至 55.6，優於市場預期。目前市場預計聯準會 (Fed) 在年底前僅會升息一次，低於上周預期的兩次。