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黃金白銀雙雙強漲 受荷姆茲海峽重開消息提振

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

黃金價格連續第三個交易日上漲，因為重新開放荷姆茲海峽的臨時協議前景，緩解了市場對通膨前景的擔憂，並降低了聯準會升息的可能性。

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黃金白銀雙雙強漲 受荷姆茲海峽重開消息提振(圖:shutterstock)

金價周三 (5 日) 亞市盤中上漲超過 2%，突破每盎司 4160 美元，前一周前兩個交易日累計上漲 0.8%，白銀價格也出現上漲，漲幅超過 2%，報價一度突破在每盎司 61 美元。卡達方面表示，已起草一份旨在幫助恢復這一水道航運的提案。 Axios 報道稱，華盛頓、德黑蘭和阿曼已接近達成協議，美國計畫在周三晚些時候宣布這一消息。


與此同時，中國市場的情緒也出現轉變，黃金 ETF 錄得連續 14 天的資金流入，顯示中國機構投資者正在為金價提供支撐。

儘管地緣政治風險溢價回落，但強勁的美國經濟數據仍為金價帶來壓力。美國 7 月 ISM 製造業 PMI 升至 55.6，優於市場預期。目前市場預計聯準會 (Fed) 在年底前僅會升息一次，低於上周預期的兩次。

然而，聯準會官員對利率政策仍存在分歧，費城聯準銀行總裁 Anna Paulson 對政策走向持開放態度，而堪薩斯聯準銀行總裁 Jeff Schmid 則暗示可能需要更高利率來維持物價穩定。目前市場正密切關注即將公布的 ADP 就業報告及非農就業數據，這將成為判斷聯準會 9 月會議動向的關鍵。


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