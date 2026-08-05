鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-05 13:40

聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 在上任後主持的第二場會議中，對未來利率政策方向保持緘默，卻無法消除各界對 Fed 抑制通膨的疑慮，為此美國財長貝森特 (Scott Bessent) 發聲力挺。

Fed華許避談利率展望引爭議 貝森特力挺：市場該自己做功課 (圖:Reuters/TPG)

貝森特周二 (4 日) 接受 CNBC 訪問時說：「我 1984 年進入華爾街時，你從來不知道 Fed 下一步會怎麼做，市場必須據此自行布局，也必須自己做好研究。」

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對於華許不再預先暗示利率方向的作法，貝森特形容：「我認為這是一場『戒斷療程』(detox)，不只是金融市場，也包括財經記者。」

貝森特的發言，凸顯支持華許與批評者之間的分歧。

支持者認為，減少「前瞻指引」有助於 Fed 回歸政策獨立性。批評者則認為，在華許持續強調打擊通膨的同時，卻未交代具體政策路徑，只會增加市場不確定性。

華許一再表示，Fed 仍致力將通膨降回 2% 目標，但 Fed 上周以 9 比 3 決議，連續第五次將聯邦基金利率維持在 3.5% 至 3.75%。他在會後記者會表示：「目前是一段保持審慎觀察的時期。」

市場質疑：沒有策略 如何讓人相信能壓制通膨？

加拿大《BMO Capital Markets》首席經濟學家 Douglas Porter 指出，真正令市場意外的是，華許對通膨展現強硬態度，卻沒有透露近期可能採取任何政策行動。

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 利率策略主管 Mark Cabana 則比喻，華許就像一個宣稱要減重 15 磅的人，但既不運動、也不節食、更不用 GLP-1 減重藥物。

Cabana 說：「光有決心很好，但若不說明要怎麼做到，就沒有人會相信你。你騙不了債券市場的。」市場上周的反應，正反映投資人對 Fed 政策可信度的疑慮。

債市示警 Fed 公信力受考驗

多數經濟學家認為，若要有效壓低通膨，仍須透過升息。

儘管 Fed 依法獨立於白宮運作，但市場與政策制定者仍密切觀察，華許是否會偏向川普政府主張的降息立場。

曾任紐約聯準銀行總裁的杜雷 (Bill Dudley) 表示，長天期公債殖利率上升，代表市場對 Fed 公信力下降，「華許幾乎沒有透露 Fed 如何思考貨幣政策，也沒有說明 Fed 將如何依據經濟數據調整政策。他的沉默幾乎震耳欲聾。」

Apollo 全球管理公司首席經濟學家 Torsten Slok 也表示，市場無法理解 Fed 將如何讓通膨回落，因此推升長天期殖利率，「因為市場開始擔心，控制通膨可能需要更長時間，甚至可能出現政策失誤。」

與川普關係密切 放大市場檢視

另一方面，也有分析認為，華許之所以遭受比歷任 Fed 主席更嚴格的檢視，是因為外界普遍認為他與美國總統川普關係密切。

FAO Economics 首席經濟學家 Robert Brusca 說：「市場始終深深懷疑，華許骨子裡就是川普的人，最終會配合川普的政策。除非他證明事實並非如此，否則市場恐怕難以真正信任他。」

儘管公債殖利率走高，意味政府借貸成本增加，也可能拖累經濟，貝森特仍公開支持華許。他說：「我認為華許希望保留政策選項，以爭取最佳結果。我相信在他的領導下，Fed 將能兼顧經濟成長與抑制通膨兩大使命。」

對於市場押注 Fed 可能再次升息，貝森特則不以為然。他反問：「短期利率上升究竟能帶來什麼效果？」