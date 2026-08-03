鉅亨網編輯林羿君 2026-08-04 07:40

摩根大通銀行 (JPM-US) 美國經濟研究團隊指出，聯準會主席華許（Kevin Warsh）在上週利率決策後的記者會表現，堪稱自 2012 年開放此類溝通慣例以來最令人不安的一次，促使該行決定提前對升息時點的預測。

華許未能穩住Fed抗通膨信譽 摩根大通：年底前恐被迫升息。(圖:REUTERS/TPG)

由費羅里（Michael Feroli）、漢森（Michael Hanson）與萊因哈特（Abiel Reinhart）組成的研究團隊表示，市場認為聯準會抗通膨公信力受到削弱，進一步提高貨幣政策轉向緊縮的迫切性，因此該團隊已將下一次升息時間從原先預估的 2027 年下半年，大幅提前至最快今年 12 月。

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費羅里等人在最新給客戶的每週市場展望報告中說明相關疑慮。

費羅里認為，華許雖言詞強硬地宣示對抗通膨決心，卻未能提供具體的政策前瞻指引，且針對維持利率不變的決策交代不清；此外，華許對聯準會現行通膨核心指標——個人消費支出物價指數（PCE）表達了懷疑，也引發市場質疑。

華許當時表示，雖然 PCE 目前仍是聯準會的觀察重點，但他不確定明年 1 月後的策略會如何調整，並暗示將交由特別小組進行評估。

摩根大通經濟學家認為，若連聯準會主席本人都不確定指標走向，市場自然無所適從。

債券市場最擔心的是，這些工作小組可能缺乏足夠獨立性，最終只是替華許偏向緊縮的貨幣政策立場背書；此外，華許也可能透過調整聯準會通膨衡量基準，改變市場對通膨目標的認知。

債券市場已明確表達反應。摩根大通指出：「市場並不喜歡所聽到的內容，華許發言期間，殖利率曲線明顯趨陡，通膨損益平衡率也同步上升。」

費羅里預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）的其他成員將感受到維護物價穩定目標的迫切壓力，因此他預測聯準會將在 12 月升息一碼（25 個基點），同時也承認「不排除 FOMC 在 9 月下次會議即採取行動的風險」。

即將於 8 月 12 日公布的 7 月消費者物價指數（CPI）報告，現已成為決定 9 月 15 日至 16 日 FOMC 會議是否採取行動的關鍵指標。

美銀經濟學家在另一份報告中也表達了相同憂慮，認為殖利率曲線陡峭、股市下跌及美元走軟的市場表現，極為貼近新興市場央行面臨公信力危機時的反應。

他們直言聯準會正陷入嚴重的信賴危機，除非後續數據轉向鴿派，否則聯準會為了重拾政策主導權，9 月升息將勢在必行。