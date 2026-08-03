鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-03 11:20

日元兌美元上週四（30 日）、五（31 日）連續劇烈震盪，一度觸及 1986 年以來最低水準，市場原本已預期日本政府將再度進場干預匯市。然而真正引發全球關注的，卻是華府這回竟也罕見出手相挺。

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這項消息的最直接佐證，來自美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一張被媒體鏡頭捕捉到的手寫紙條。

當地時間週五，川普在馬里蘭州戴維營度假地主持內閣會議並進行現場直播，貝森特一如往常坐在川普對面。

貝森特紙條。(圖：REUTERS/TPG)

在鏡頭環伺之下，貝森特毫不避諱地在筆記本上寫下:「待辦事項：買進日元，50 億至 100 億美元。」這張紙條隨即被拍下並迅速在全球流傳開來。

三十年來罕見合作，分析憂心殃及美債

回顧過去三十年，美日兩國聯手干預匯市的紀錄僅有兩次：

一次是 1998 年亞洲金融風暴期間，雙方協同買進日元；

另一次則發生在 2011 年東日本大地震後，日元一度異常飆升，美國與其他七國隨即與日本展開聯合干預行動。

值得玩味的是，貝森特過去正是外匯市場的老手，曾在 2012 年主導索羅斯基金放空日元，短短三個月內大賺逾十億美元。

畢竟受美伊軍事緊張及聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）信任危機影響，美國長天期公債殖利率上週才剛創下次貸風暴以來新高。

事實上，今年 1 月日本首相高市早苗財政政策一度引爆「日債風暴」，花旗集團當時便警告，該波動盪恐觸發規模高達 1300 億美元的美債拋售潮。

據悉，美方官員私下已向日方表達憂慮，擔心高市早苗的激進財政路線可能重演英國前首相特拉斯（Liz Truss）當年引爆市場崩跌的覆轍。

日本外匯存底加速消耗，成效仍待觀察

儘管日本當局近期已大手筆動用外匯存底救市，成效卻相當有限。

市場估算，光是上週四單日，日本政府與央行的干預規模就達到 6 兆至 7 兆日元，加上 4 月底至 5 月底期間投入的 11.7 兆日元（約合 743 億美元），累計干預金額已攀升至 18 兆日元（約 1143 億美元），一舉超越 2024 年創下的 15.3 兆日元歷史紀錄。

美國財政部先前公布的國際資本流動報告也顯示，日本 5 月確實拋售了 667.5 億美元美國公債，金額與其外匯干預規模大致吻合。

然而，那波干預效果僅維持約一個月，日元至 6 月初便已貶回干預前的低點。

日本財務省週六凌晨也透過社群媒體發文表示，在適當情況下不排除動用聯準會的「外國暨國際貨幣當局常設回購機制」(FIMA Repo Facility)，透過以美國公債作為擔保品，取得臨時性美元流動性支援。

外界解讀，貝森特似乎也意識到，單靠匯市砸錢恐怕無法根治日元貶值問題。他週五特別在社群平台上發文，表示期待 8 月底於 G20 會議期間與日本央行總裁植田和男「再度會面」。