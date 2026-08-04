鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 21:00

美國第七巡迴上訴法院近日駁回蘋果緊急上訴，確認針對 iPhone「照片」應用程式人物相冊掃描人臉的集體訴訟成立，案件打回伊利諾州地院續審。

若原告最終舉證成功，按該州《生物識別資訊隱私法》(BIPA) 故意違規每人 5000 美元上限計算，650 萬名符合資格伊利諾州用戶最高可索賠 325 億美元，恐將成為美國科技業史上最大隱私類集體訴訟之一。

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訴訟源於 2020 年 3 月，約 10 名伊利諾州用戶控告蘋果在無明確告知與書面同意下，於本機掃描照片生成面部特徵向量，並經 iCloud 同步雲端，違反 BIPA「採集前須告知用途、取得書面同意」硬性規定。

蘋果則抗辯稱相冊用的是不可逆特徵向量、不還原人臉、不綁身分，不構成法定生物識別標識，但伊利諾州地院 6 月認證集體訴訟、巡迴法院也在 6 月 30 日以「技術抽象化不豁免法律審查」為由駁回蘋果上訴。

BIPA 過失違規每次罰 1000 美元、故意或惡意 5000 美元，臉書曾以 6.5 億美元了結類似標籤案，Instagram 相關訴訟亦以 6850 萬美元和解，使 BIPA 成為生物數據訴訟核心武器。