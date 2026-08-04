中獎率逾7成！台彩推市面最高頭獎刮刮樂「大麻將」送出3個1000萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-04 21:24

台灣彩券公司今 (4) 日推出「大麻將」與「獎金對決」2 款刮刮樂新品，其中大麻將為目前市面上發行的刮刮樂頭獎金額最高的一款，共有 3 個頭獎 1000 萬元，總中獎率 70.14%；兩款新品總獎項超過 439 萬個，總獎金逾 33.2 億元。

總獎金33.2億！台彩推市面最高頭獎刮刮樂「大麻將」送出3個1000萬。（圖：台彩提供）

台彩表示，麻將是刮刮樂發行以來最暢銷的遊戲主題，本次推出最重量級的大麻將每張售價 1000 元，除了是目前市面上刮刮樂頭獎獎金與中獎率最高的遊戲，共有 3 個頭獎 1000 萬元外，還有多達 20 個二獎 100 萬元，總中獎率 70.14%，總獎金逾 25.9 億元。遊戲結合麻將牌對獎符號與益智延長型玩法，提供 18 局對獎與刮出 2 個相同麻將符號即得 1000 元的隨機獎項，滿足民眾隨時隨地體驗紙上瞇牌與刮出千萬大獎的樂趣。

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同日上市的全新主題獎金對決每張售價 200 元，票面運用遊樂場大力士槌打遊戲機台情境，搭配比大小玩法，只要在 8 局遊戲中您的分數大於大力士分數即中獎，頭獎 200 萬元共有 5 個，1000 元以上的獎項超過 23 萬個，總中獎率 33%。