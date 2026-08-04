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〈貴金屬盤後〉外交斡旋持續進行 黃金上漲 投資人等待本周就業報告

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周二 (4 日) 上漲，油價下跌緩解通膨疑慮，也沖淡了聯準會 (Fed) 升息可能性，同時，市場仍靜待本周將公布的多項就業數據，尋找更多和利率展望有關的蛛絲馬跡。

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〈貴金屬盤後〉外交斡旋持續進行 黃金上漲 投資人等待本周就業報告 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨上漲 0.8%，報每盎司 4086.36 美元。
  • 8 月交割的黃金期貨收高 1.5%，報每盎司 4152.60 美元。

卡達和美國官員的發言，不但升高了伊朗戰爭從外交途徑解決的希望，也有望改善荷姆茲海峽通航問題，油價應聲下挫逾 5%，觸及三周低點。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略全球主管 Bart Melek 說，油價下跌可能是支撐金價的原因之一，從很多方面來看，都讓短期利率呃展望稍稍下滑了一些。

當能源價格高漲，Fed 就有可能為了抑制通膨，而把利率維持在高檔更長時間，這將打擊不孳息的黃金

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一稍早表示，他仍對通膨壓力逐步緩解這件事感到樂觀，但如果事與願違，Fed 將豪不遲疑升息。

Fed 7 月會議上出現異議之後，交易員目前押注 Fed 9 月升息機率約 57%。

市場參與者正在等待本周的一連串就業數據，包括 ADP 就業人數變動和官方的非農就業報告。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 2.8%，報每盎司 59.82 美元。
  • 現貨白金大漲 7.1%，報每盎司 1742.63 美元。
  • 現貨鈀金勁揚 7.1%，報每盎司 1354.27 美元。

獨立分析師 Ross Norman 說：「白金族群金屬正全面受益於可能緩和的伊朗局勢，作為工業金屬，它們的命運和傳統石油需求的復甦息息相關。」


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黃金金價貴金屬Fed聯準會升息利率川普中東伊朗通膨油價戰爭就業

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