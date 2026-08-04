鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-05 06:56

黃金周二 (4 日) 上漲，油價下跌緩解通膨疑慮，也沖淡了聯準會 (Fed) 升息可能性，同時，市場仍靜待本周將公布的多項就業數據，尋找更多和利率展望有關的蛛絲馬跡。

〈貴金屬盤後〉外交斡旋持續進行 黃金上漲 投資人等待本周就業報告 (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 0.8%，報每盎司 4086.36 美元。

8 月交割的黃金期貨收高 1.5%，報每盎司 4152.60 美元。

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卡達和美國官員的發言，不但升高了伊朗戰爭從外交途徑解決的希望，也有望改善荷姆茲海峽通航問題，油價應聲下挫逾 5%，觸及三周低點。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略全球主管 Bart Melek 說，油價下跌可能是支撐金價的原因之一，從很多方面來看，都讓短期利率呃展望稍稍下滑了一些。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一稍早表示，他仍對通膨壓力逐步緩解這件事感到樂觀，但如果事與願違，Fed 將豪不遲疑升息。

Fed 7 月會議上出現異議之後，交易員目前押注 Fed 9 月升息機率約 57%。

市場參與者正在等待本周的一連串就業數據，包括 ADP 就業人數變動和官方的非農就業報告。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 2.8%，報每盎司 59.82 美元。

現貨白金大漲 7.1%，報每盎司 1742.63 美元。

現貨鈀金勁揚 7.1%，報每盎司 1354.27 美元。