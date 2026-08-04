〈貴金屬盤後〉外交斡旋持續進行 黃金上漲 投資人等待本周就業報告
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周二 (4 日) 上漲，油價下跌緩解通膨疑慮，也沖淡了聯準會 (Fed) 升息可能性，同時，市場仍靜待本周將公布的多項就業數據，尋找更多和利率展望有關的蛛絲馬跡。
卡達和美國官員的發言，不但升高了伊朗戰爭從外交途徑解決的希望，也有望改善荷姆茲海峽通航問題，油價應聲下挫逾 5%，觸及三周低點。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略全球主管 Bart Melek 說，油價下跌可能是支撐金價的原因之一，從很多方面來看，都讓短期利率呃展望稍稍下滑了一些。
當能源價格高漲，Fed 就有可能為了抑制通膨，而把利率維持在高檔更長時間，這將打擊不孳息的黃金。
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一稍早表示，他仍對通膨壓力逐步緩解這件事感到樂觀，但如果事與願違，Fed 將豪不遲疑升息。
Fed 7 月會議上出現異議之後，交易員目前押注 Fed 9 月升息機率約 57%。
市場參與者正在等待本周的一連串就業數據，包括 ADP 就業人數變動和官方的非農就業報告。
其他貴金屬交易
獨立分析師 Ross Norman 說：「白金族群金屬正全面受益於可能緩和的伊朗局勢，作為工業金屬，它們的命運和傳統石油需求的復甦息息相關。」
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉黃金走軟 中東不確定性和通膨風險縈繞
- 〈貴金屬盤後〉金價7月收高逾1% 創2月以來最佳單月表現
- 〈貴金屬盤後〉美元走軟、通膨趨緩 金價連兩日走高
- 〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動、美元腳軟 現貨金價反彈2%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇