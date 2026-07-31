鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-01 05:59

由於美元從一個月低點反彈，黃金周五 (31 日) 下滑 2%，但本月月線依然收高，反映通膨數據轉弱淡化升息預期對金價的提振效果。

黃金現貨下滑 1.3%，報每盎司 4049.83 美元，盤中一度跌 2%。

8 月交割的黃金期貨收低 1.3%，報每盎司 4107 美元。

黃金 7 月共上漲 1.1%，創 2 月以來最大單月增幅，也讓連四黑紀錄止步。

‌



黃金 7 月上漲的動能主要來自通膨數據疲弱，這與油價本月稍早回到伊朗戰爭爆發之前的水準，並促使交易員削減對聯準會 (Fed) 今年升息的預期。

Bybit 首席市場分析師 Han Tan 說：「雖然黃金終結連四黑頹勢，但一直難以和 4000 美元心理大關拉開較大一段時間。。」

Tan 說，金價之所以能在 4000 美元上方持續獲得支撐，是因為投資人預期 Fed 主席華許可能把政策焦點拓展到 Fed 偏好的通膨數據、和升息以外之處。

周四公布的數據顯示，美國 6 月通膨趨緩，但因為中東地區衝突再起、油價再度飆漲，通膨可能再度升溫。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易員目前預估 Fed 在 9 月升息的機率為 65%，低於一周前的超過 80%。

其他貴金屬交易