鉅亨網編譯余曉惠
由於美元從一個月低點反彈，黃金周五 (31 日) 下滑 2%，但本月月線依然收高，反映通膨數據轉弱淡化升息預期對金價的提振效果。
黃金 7 月上漲的動能主要來自通膨數據疲弱，這與油價本月稍早回到伊朗戰爭爆發之前的水準，並促使交易員削減對聯準會 (Fed) 今年升息的預期。
Bybit 首席市場分析師 Han Tan 說：「雖然黃金終結連四黑頹勢，但一直難以和 4000 美元心理大關拉開較大一段時間。。」
Tan 說，金價之所以能在 4000 美元上方持續獲得支撐，是因為投資人預期 Fed 主席華許可能把政策焦點拓展到 Fed 偏好的通膨數據、和升息以外之處。
周四公布的數據顯示，美國 6 月通膨趨緩，但因為中東地區衝突再起、油價再度飆漲，通膨可能再度升溫。
華許本周誓言抑制通膨，但並未釋出準備升息的訊息。美元周四重挫 2.4%，周五回穩。當美元相對強勢，會讓持有其他貨幣的人在買入以美元計價的黃金時相對昂貴。
根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易員目前預估 Fed 在 9 月升息的機率為 65%，低於一周前的超過 80%。
中國市場監管機構周五召開價格合規指導會議，敦促太陽能商抵制「惡性」價格競爭，而聲明中可以看出，白銀是太陽能光電板中使用的關鍵工業金屬。
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