鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-04 06:56

黃金周一 (3 日) 收黑，主因是中東戰爭不確定性縈繞，對通膨升溫的擔憂也尚未化解，市場則靜待本周將公布的多項就業數據，試圖研判聯準會 (Fed) 的政策前景。

〈貴金屬盤後〉黃金走軟 中東不確定性和通膨風險縈繞 (圖:Shutterstock)

黃金現貨收低 0.3%，報每盎司 4030.34 美元。

8 月交割的黃金期貨收低 0.4%，報每盎司 4090.50 美元。

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Marex 分析師 Edward Meir 說：「黃金過去一個多月都在 4000-4200 美元之間盤整，市場預期通膨可能復熾，尤其擔心 7 月數據可能扭轉 6 月的下滑走勢。」

Fed 上周按兵不動，但三名官員表態支持升息，主張延後升息恐讓通膨持續高於央行的 2% 目標。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，如果通膨壓力未減緩，已經準備好升息。

由於美國和伊朗恢復對彼此的攻擊，加上阿曼周圍數艘油輪遭襲擊，布蘭特原油上個月跳漲超過 20%。高油價鞏固了 Fed 高利率維持更長時間的可能性，進而打壓黃金這種不孳息資產的魅力。

伊朗周一表示，與美國之間沒有正在進行中的談判，也沒有計劃召開任何會議，這與美國總統川普宣稱因有談判進行而暫停攻擊的說法相左。

市場參與者等待本周的一連串就業數據，包括 ADP 就業人數變動和官方的非農就業報告。

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