鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-31 06:53

由於美元走軟、通膨趨緩，黃金周四 (30 日) 上漲，聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 在決策記者會上並未透露政策展望，使交易員減少升息押注。

黃金現貨上漲 1%，報每盎司 4104.59 美元。

8 月交割的黃金期貨收高 1.6%，報每盎司 4160.60 美元。

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美元下滑 0.8%，日元勁揚 0.8%，交易員對日本政府可能的干預行動保持警戒。當美元疲軟，以美元計價的黃金對海外買家而言變得更加便宜。

美國商務部周四公布 6 月個人消費物價指出 (PCE) 下跌 0.1%，符合市場預期，但考量到中東局勢再度推升油價，目前的通膨趨緩可能只是暫時的。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品全球策略主管 Bart Melek 說，PCE 看起來「略比市場預期好，目前的通膨環境大致上是穩定的」。

他說：「中東戰爭短期內看來不會結束，因此過去幾個月曾緩解的通膨壓力可能再度升溫。市場普遍認為，央行最終仍將出手因應，這也是支撐金價突破 4150-4200 美元阻力區的重要因素。」

Fed 周三宣布維持利率不變，政策聲明公布後，華許重申將堅定不移地致力於讓通膨回落，但未明確說明將採取何種行動，令投資人對其政策方向感到困惑。現貨金價在決策公布後一度上漲約 2%。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易員目前預估 Fed 在 9 月 15-16 日會議升息的機率為 61%，低於決策公布前約 77%。

另一方面，美國政府最新公布的數據顯示，上周首次申請失業救濟人數增幅低於市場預期，顯示勞動市場仍維持穩健。

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