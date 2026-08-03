鉅亨網編譯段智恆 2026-08-03 22:30

中國記憶體大廠長鑫存儲 (CXMT) 考慮在北京興建第二座晶圓廠，並正與當地政府支持的科技製造園區洽談融資，希望在人工智慧 (AI) 基礎建設推升全球晶片需求之際擴大產能。

中國DRAM大廠狂擴產！長鑫存儲準備在北京再蓋一座廠(圖：REUTERS/TPG)

《路透》周一 (3 日) 引述兩名知情人士報導，新廠預計設於北京亦莊、距離市中心東南方約 20 公里，將是一座生產動態隨機存取記憶體 (DRAM) 的 12 吋晶圓廠。長鑫存儲目前已在當地營運一座 DRAM 廠。

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長鑫存儲正向北京經濟技術開發區管理機構尋求至少人民幣 6,000 萬元 (約 890 萬美元) 的支持，其他國營科技企業也表達參與融資的興趣。不過，相關磋商仍處於初步階段，最終融資規模與架構仍可能調整。

目前尚不清楚資金將由開發區管理機構直接提供，或透過旗下投資工具投入。新廠的預定產能與總投資額也尚未確定，但能夠生產先進 DRAM 的晶圓廠，建設成本通常超過 100 億美元。

長鑫存儲與北京市政府均未回應置評要求。

上海、合肥同步擴產 月產能可望突破 60 萬片

《路透》先前報導，長鑫存儲正在上海與合肥興建新廠，並與其他地方政府商討增設生產基地。相關計畫全面投產後，該公司月產能可能增加一倍以上，突破 60 萬片晶圓。

知情人士透露，長鑫存儲目前在合肥營運兩座 12 吋 DRAM 廠，北京另有一座同類型晶圓廠，每座工廠月產能約 10 萬片。若北京第二座工廠最終落成，將進一步擴大長鑫存儲在中國 DRAM 市場的產能與影響力。

相關融資談判在長鑫存儲掛牌以前便已展開。該公司上月完成規模 86 億美元的首次公開發行 (IPO)，創下中國半導體企業在中國境內上市的最高紀錄，取得的資金將用於新一輪擴產。上市以來，長鑫存儲股價已上漲 13%。

AI 基礎建設、資料中心與消費性電子產品需求快速增加，帶動記憶體產業進入上升循環，也促使長鑫存儲加快擴建產能。該公司已成為北京推動晶片自主化的重要支柱，肩負縮小中國與美國在 AI 等戰略技術差距的任務。

Counterpoint Research 數據顯示，長鑫存儲目前為全球第四大 DRAM 製造商，但整體規模仍遠低於三星電子、SK 海力士 (SKHY-US) 與美光科技(MU-US)。這三大業者第一季合計占全球 DRAM 市場近 90%。

不過，長鑫存儲在中國市場的主導地位持續提升。《路透》先前報導，該公司已憑藉市占擴大，對華為等客戶提高記憶體價格。

地方政府爭搶設廠 複製「合肥模式」

長鑫存儲的崛起與所謂「合肥模式」密切相關。安徽省會合肥長期透過政府資金扶植具有戰略意義的科技企業，長鑫存儲正是其中代表案例。

隨著長鑫存儲加速擴產，北京與上海也開始提供資金及其他政策支持，希望爭取其成長帶來的經濟利益與戰略價值。地方政府之間競相吸引長鑫存儲投資，反映中國各地爭奪半導體產業鏈的競爭升溫。

長鑫存儲位於北京的既有晶圓廠由長鑫集電營運，成立於 2020 年。企業資料顯示，該公司曾獲亦莊開發區國營投資機構亦莊國投及關係企業北京亦莊科技提供資金。