鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-03 16:30

中國 A 股三大指數 3 日（周一）集體開低，兩市全天呈現弱勢窄幅震盪格局，但個股普漲。

上證綜指 3 日收盤跌 0.59%，報 3,809.66 點；深證成指跌 0.96%，報 13,448.29 點；創業板指跌 1.24%，報 3,302.55 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 1.9974 兆元，較前一交易日減少 5,446 億元。

中信證券表示，A 股本輪調整更多是擁擠交易修正，而非韓國式去槓桿衝擊。當然，局部流動性壓力依然存在，尤其是部分非核心 AI 股，這些個股的調整影響到科技類股內部持倉調整，造成核心標的定價短暫失效，不過目前該影響已基本消除。

8 月普遍修復的機率還在提升，但並非簡單超跌反彈，非 AI 族群的負面敘事有邊際好轉，資金環境也支持適當修復。

銀河證券稱，短期來看，市場很可能會以震盪整理、結構再平衡為核心特徵，隨著賽道擁擠度回落、國內政策持續托底、長線資金不斷入場，指數進一步下探空間顯著收斂。