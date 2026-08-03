鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-03 10:02

美國總統川普證實，美方與伊朗的談判將於週一（3 日）登場，但他拒絕為協議設下最後期限。此前他曾表示，自己已取消原本迫在眉睫的軍事攻擊，希望能儘快達成協議，重新開放荷姆茲海峽，並解決德黑蘭核能力僵局。

根據《路透》報導，川普週六（1 日）深夜在自家社群平台 Truth Social 發文指出，伊朗及其他中東國家要求給予更多時間完成一項協議，該協議將促成荷姆茲海峽「立即、全面且完全」重新開放，並「終結伊朗的核威脅」，但他也強調，德黑蘭必須「迅速達成協議」。

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川普結束在新澤西州度過的週末返回華府途中，於週日（2 日）向媒體表示，談判將於週一下午開始，但未透露談判地點，也未說明參與人員。

當被問及是否為伊朗設定達成協議的期限時，川普拒絕回答。

他表示：「我是否更希望達成協議？我不想殺人，因為那樣會死人，很多人會死，我們不想那樣。」

自今年 2 月底與以色列共同對伊朗發動軍事行動以來，川普多次揚言將升高對伊朗的戰事，以爭取更多時間進行談判。然而，迄今談判仍未促成一項全面性的協議。

在雙方連日互相威脅發動新一輪攻擊後，川普如今似乎轉向降溫局勢，成為這場戰爭最新的發展轉折。目前戰火已從波斯灣擴大至紅海，甚至波及埃及地中海沿岸的一處設施。

伊朗在戰爭爆發後大幅封鎖荷姆茲海峽。這條海峽在戰前承載全球約 20% 的原油與液化天然氣運輸，因此封鎖措施推升能源價格，並進一步加劇整體通膨壓力。

川普主張，防止伊朗取得核武是美國的核心目標，因此即使短期內燃料價格上漲也有其正當性。然而，能源成本攀升帶來的經濟壓力，也使他面臨愈來愈大的政治壓力，必須尋求結束這場衝突的方法。

週一早盤交易中，國際油價下跌逾 4%。

伊朗展開外交斡旋

伊朗國營媒體週日報導，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）分別與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟 · 本 · 法爾漢 · 阿紹德（Prince Faisal bin Farhan）及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通話，討論外交斡旋工作。

伊朗官方通訊社《IRNA》此前報導，援引阿拉格齊說法指出，德黑蘭與阿曼就荷姆茲海峽相關議題的談判已進入最後階段。

不過，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，談判重點是就一條新的航運路線達成協議，並強調此事「與荷姆茲海峽是否重新開放或關閉無關，那是另一項獨立議題。」

上個月，伊朗曾公開拒絕由阿曼提出、並獲波灣國家支持的一項管理荷姆茲海峽的方案。知情人士此前向《路透》表示，該方案內容包括向使用海峽的船舶收取自願性費用。

另一方面，以色列能源部長、同時也是該國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）安全內閣成員的 Eli Cohen 表示，以色列與美國就區域局勢的所有發展都保持密切的安全與情報合作。

不過他也警告：「無論是否達成協議，也不論有任何外部承諾，只要伊朗試圖重啟核計畫或推進彈道飛彈產業，我們都會採取行動，並發動打擊。」