鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-02 11:04

美國總統川普表示，應伊朗和其他中東國家的請求，美國將暫緩對伊朗發動新的軍事打擊，雙方已就協議框架達成協議。此前，美國消息指出，美以正計劃對伊朗能源設施發動猛烈的轟炸，行動或持續整個週末。

川普在 Truth Social 發文表示，他接獲伊朗以及其他中東國家的請求，希望美方暫緩任何攻擊，因為一項協議的基本框架已經達成共識，並稱自己「已同意取消此次攻擊」。

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他表示：「這項協議將包括立即、全面且徹底重新開放荷姆茲海峽，以及終止伊朗的核威脅。」

川普寫道：「基於這項請求，為了世界未來的利益，同時也為了讓伊朗能夠作為一個成功且繁榮的國家繼續生存，我已同意取消此次攻擊，前提是各方能迅速達成一項協議。」

他並呼籲：「大家開始行動，把這件事完成。」川普還表示，以色列也將共同遵守這項承諾。

美國國務院此前於週六（1 日）向中東地區美國公民發出廣泛安全警告，建議其考慮撤離或做好迅速撤離準備。

根據美國方面先前消息，美國和以色列正計劃對伊朗的能源基礎設施目標發動「至今為止最猛烈的轟炸」，行動可能持續整個週末，打擊目標涵蓋發電廠、煉油廠等伊朗能源基礎設施。

其中，切斷伊朗首都德黑蘭電力供應的打擊方案也在討論範圍。

另據知情人士，美軍中央司令部司令庫柏草擬了一份對伊作戰升級方案，核心內容是實施 10 至 14 天的高強度轟炸，以大幅削弱伊朗的飛彈打擊能力，打破對峙僵局。

不過，川普尚未最終下達行動命令。

美國國務院當時提醒，相關人員應保持謹慎並提高警惕，以做好應對航班取消、暫時關閉領空以及其他旅行中斷的準備。公告也強調，計劃前往中東地區的美國公民應認真重新考慮自己的旅遊計畫。