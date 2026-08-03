鉅亨網編輯林羿君
策略師指出，日本與美國聯手干預匯市，提高了押注日元走貶交易的風險，並對日本股市構成壓力。美國總統川普表示，美方上週加入日本的匯市干預行動，推升日元匯率，此舉是展現對日本友誼的象徵。兩國官員均表示，若有需要，不排除再次出手干預外匯市場。
瑞穗銀行外匯即期交易團隊副總經理田中淳平（Jumpei Tanaka）表示，日美聯合干預顯示雙方願意採取一切必要措施阻止日元貶值，代表外匯市場進入新階段。美元兌日元匯率進一步上行空間將受到限制。
三井住友信託銀行投資研究主管山口正洋（Masahiro Yamaguchi）指出，美元兌日元已跌破約 158 日元的 200 日均線，意味著在一連串干預措施後，多數投資人的獲利已遭抹去，甚至轉為虧損。
他表示，日美聯合干預對投機交易者而言，是外匯市場操作邏輯的重大轉變。從基本面來看，日元原本仍存在走弱壓力，但押注日元升值的投機交易可能會掩蓋這項趨勢。
此次行動關鍵並非日本單方面干預，而是美國也介入匯市，使美元兌日元大幅走低。隨著交易員開始擔心美元兌日元若再度升高，當局可能再次出手，押注日元貶值的交易將變得更加困難。
麥格理集團駐新加坡策略師加雷斯・貝瑞（Gareth Berry）表示，日本財務省干預美元兌日元匯率的時間窗口有限，目標是破壞匯率走勢並跌破重要支撐。日本與美國的資源都不是無限的，若要成功，必須迅速改變市場對美元兌日元持續 4 年升勢的既有預期。
他指出，否則市場可能將此次美元兌日元回落視為重新建立多頭部位的更佳進場點，原有升勢將再次形成，而干預機會也將錯失。若要讓干預行動奏效，匯率走勢必須出現明顯破壞。
他表示，美元兌日元已跌破 200 日均線，但仍需看到更多關鍵支撐位失守。若匯率無法跌破 155 日元，市場可能認為當局並未真正準備採取強硬措施，並利用這項猶豫重新布局。
外匯分析機構 Gaitame.com 研究所分析師中村努（Tsutomu Nakamura）表示，市場已意識到日本與美國當局均對日元疲弱感到憂慮，因此日元重演此前干預前的過度貶值行情機率降低，日元進一步走弱的市場背景已明顯改變。
他指出，若當局再次干預，將進一步強化市場對政策決心的認知。不過，他仍預期干預效果消退後，美元將重新走強，因美國政府不太可能接受美元大幅貶值。
美元兌日元可能反彈至 159 日元附近，但預料不會回到干預前的高點。若市場環境變化，日元也可能在年底前升至 150 日元兌 1 美元左右。
日元升值壓抑日股 出口股與獲利預期承壓
大和證券首席策略師坪井裕吾（Yugo Tsuboi）表示，市場目前仍難以判斷日元升值空間。美國加入干預，使此次行動與日本過去單方面干預有明顯不同。
他指出，日本單獨行動時，往往受到外匯資金特別帳戶規模，以及美國是否允許日本出售美債等限制。但如今美國參與後，可動用資金規模與操作便利性都出現重大變化，市場難以估算干預上限，這項不確定性目前正壓抑日本股市。
信金資產管理公司資深基金經理藤原直樹（Naoki Fujiwara）表示，日元升值引發日本股市機械性賣壓，儘管先前市場上漲並非主要由日元走弱所推動。
他指出，多數日本企業在財測假設中採用的美元兌日元匯率約為 150 至 155 日元，目前匯率水準不至於對企業獲利造成實質影響。
不過，由於市場仍無法掌握政策當局希望日元升值至何種程度，汽車類股等出口股的買進時機仍難以判斷，但目前並不預期投資人會全面撤離日本股市。
高盛日本公司日本股市首席策略師布魯斯・柯克（Bruce Kirk）接受彭博電視訪問時表示，若在日美政府共同干預下，美元兌日元持續走低，將對股市帶來相當壓力，因投資人重新檢視投資組合時，仍會看到金融股與出口股偏重的配置風險。
菲利普證券日本研究主管佐佐木和宏（Kazuhiro Sasaki）表示，此次行動有助於市場形成「日元進一步貶值已不可接受」的共識。雖然部分人士受惠於弱勢日元，但也有人認為，在日元疲弱環境下買進日本公債風險過高。
他指出，美國目前對債券殖利率上升趨勢反轉抱持高度關注，而若殖利率下滑，將不利銀行股表現。
干預能否扭轉趨勢成關鍵 市場關注日美下一步動作
IG 澳洲市場分析師東尼・西卡莫（Tony Sycamore）表示，歷史上聯合干預通常只會出現在危機時期，因此日美當局在目前環境下願意聯手行動，超出市場預期，也反映雙方遏止日元過度貶值的決心強於預期。
瀚亞投資固定收益投資組合經理吳榮仁（Rong Ren Goh）表示，美國參與明顯提升官方穩定日元行動的可信度，尤其是在市場質疑大規模干預效果逐漸減弱之際。
不過，市場仍不清楚美國參與的具體框架，包括何種條件會觸發進一步介入，以及此次是否只是針對市場劇烈波動的一次性反應。
他指出，更根本而言，日元疲弱反映市場對日本貨幣與財政政策設定的長期疑慮。若這些基本面問題未獲解決，單靠干預難以帶來持續性反轉。
就市場部位而言，美國可能介入使匯率雙向波動風險提高，日元可能不再以穩定、可預測方式走貶，使放空日元交易更加複雜。儘管仍對日元持謹慎看法，但進場價位與部位規模的重要性已提高。
Reed Capital 首席投資長傑拉德・甘（Gerald Gan）表示，日美聯合干預不會對日元強弱帶來重大且持久影響。
他認為，匯市干預只能在短期發揮作用，難以長期改變市場情緒。即使日本與美國持續共同支撐日元，也難以長時間維持，干預效果將隨後續行動增加而逐漸減弱。
日元真正大幅且持續升值的關鍵，仍取決於日本央行（BOJ）的政策行動。
盛寶市場首席投資策略師 Charu Chanana 表示，聯合干預已改變短期內放空日元交易的風險報酬結構。歷史顯示，政策當局往往會採取一連串干預，而非單次行動，尤其是在市場快速回吐初步漲幅時。
她指出，美國支持的重要性在於，干預從日本單方面行動轉變為兩國協同政策訊號，當兩國政府立場一致時，市場較不願與政策力量對抗。
不過，日元走強最終仍需要基本面支撐，包括日本央行進一步升息、美國殖利率下降，或日本財政前景改善。若缺乏上述因素，干預更可能只是放緩日元貶值速度，而非徹底扭轉趨勢。
她並不認為日元已進入長期多頭行情。日本股市短期反應可能偏負面，因日本股市長期受惠於日元走弱，匯率快速反轉自然會壓抑出口企業與獲利預期。
Pelham Smithers Associates 創辦人佩勒姆・史密瑟斯（Pelham Smithers）表示，東京市場再度出現通膨疑慮。雖然目前市場對政府支撐日元的行動反應尚可，但風險在於，這可能演變成類似 1992 年英鎊危機時，成為宏觀基金押注單邊走勢的交易。
他警告，若市場認為政府匯市干預失敗，可能引發真正的日元拋售潮，並進一步惡化日本通膨前景。
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