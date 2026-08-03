鉅亨網編輯林羿君 2026-08-03 13:37

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三井住友信託銀行投資研究主管山口正洋（Masahiro Yamaguchi）指出，美元兌日元已跌破約 158 日元的 200 日均線，意味著在一連串干預措施後，多數投資人的獲利已遭抹去，甚至轉為虧損。

麥格理集團駐新加坡策略師加雷斯・貝瑞（Gareth Berry）表示，日本財務省干預美元兌日元匯率的時間窗口有限，目標是破壞匯率走勢並跌破重要支撐。日本與美國的資源都不是無限的，若要成功，必須迅速改變市場對美元兌日元持續 4 年升勢的既有預期。

他表示，美元兌日元已跌破 200 日均線，但仍需看到更多關鍵支撐位失守。若匯率無法跌破 155 日元，市場可能認為當局並未真正準備採取強硬措施，並利用這項猶豫重新布局。

外匯分析機構 Gaitame.com 研究所分析師中村努（Tsutomu Nakamura）表示，市場已意識到日本與美國當局均對日元疲弱感到憂慮，因此日元重演此前干預前的過度貶值行情機率降低，日元進一步走弱的市場背景已明顯改變。

他指出，若當局再次干預，將進一步強化市場對政策決心的認知。不過，他仍預期干預效果消退後，美元將重新走強，因美國政府不太可能接受美元大幅貶值。

美元兌日元可能反彈至 159 日元附近，但預料不會回到干預前的高點。若市場環境變化，日元也可能在年底前升至 150 日元兌 1 美元左右。

日元升值壓抑日股 出口股與獲利預期承壓

他指出，日本單獨行動時，往往受到外匯資金特別帳戶規模，以及美國是否允許日本出售美債等限制。但如今美國參與後，可動用資金規模與操作便利性都出現重大變化，市場難以估算干預上限，這項不確定性目前正壓抑日本股市。

他指出，多數日本企業在財測假設中採用的美元兌日元匯率約為 150 至 155 日元，目前匯率水準不至於對企業獲利造成實質影響。

他指出，美國目前對債券殖利率上升趨勢反轉抱持高度關注，而若殖利率下滑，將不利銀行股表現。

干預能否扭轉趨勢成關鍵 市場關注日美下一步動作

IG 澳洲市場分析師東尼・西卡莫（Tony Sycamore）表示，歷史上聯合干預通常只會出現在危機時期，因此日美當局在目前環境下願意聯手行動，超出市場預期，也反映雙方遏止日元過度貶值的決心強於預期。

瀚亞投資固定收益投資組合經理吳榮仁（Rong Ren Goh）表示，美國參與明顯提升官方穩定日元行動的可信度，尤其是在市場質疑大規模干預效果逐漸減弱之際。

不過，市場仍不清楚美國參與的具體框架，包括何種條件會觸發進一步介入，以及此次是否只是針對市場劇烈波動的一次性反應。

Reed Capital 首席投資長傑拉德・甘（Gerald Gan）表示，日美聯合干預不會對日元強弱帶來重大且持久影響。

盛寶市場首席投資策略師 Charu Chanana 表示，聯合干預已改變短期內放空日元交易的風險報酬結構。歷史顯示，政策當局往往會採取一連串干預，而非單次行動，尤其是在市場快速回吐初步漲幅時。

她指出，美國支持的重要性在於，干預從日本單方面行動轉變為兩國協同政策訊號，當兩國政府立場一致時，市場較不願與政策力量對抗。

她並不認為日元已進入長期多頭行情。日本股市短期反應可能偏負面，因日本股市長期受惠於日元走弱，匯率快速反轉自然會壓抑出口企業與獲利預期。