貝森特本周還「救市」？美日韓近30年最大規模聯手干預匯市 穩AI盟友資產防風險外溢

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-03 08:00

上週，美國、日本、韓國三方罕見聯手，實施近 30 年來最大規模的協調外匯干預行動，不只壓制日元、韓元貶值，更被市場解讀為美國穩住盟友金融市場、防止亞洲資產波動倒灌華爾街的「聯合救市」。

貝森特本周續「救市」？美日韓近30年最大規模聯手干預匯市 穩AI盟友資產防風險外溢

東京當局上周四 (7 月 30 日) 單日動用約 8.45 兆日元 (約 528 億美元) 拋售美元、買入日元，規模居史上前列，同日南韓外匯當局也罕見入市拋美元，韓元單日升值 2% 至 9 個月高點。

‌



隔天，美國財政部透過紐約聯準銀行委託高盛、摩根士丹利「賣歐元、買日元」，為 1998 年來美國首次直接參與日元干預。三方出手後，美元兌日元自 162 上方摔落至 157—159 區間，日元脫離 40 年低點。

美國下場方式極具技術性。正式交易前，紐約聯準銀行連兩日先做「匯率檢查」，上周四查美元兌日元、上周五查歐元兌日元，只問價不成交，釋放信號。

美銀外匯策略師 Alex Cohen 指出，「匯率檢查」介於口頭喊話與真金白銀之間，是美國財政部今年新用的壓力工具，選歐元通道而非美元通道，意在挺日元同時不增美元供給、護住美元指數。

南韓副財長 Moon Ji-sung 證實與美日密切協調，日本財務省副大臣三村淳直言，美方支持「已超越單純道義聲援」。背景是日韓市場同步承壓，KOSDAQ 摔到 2022 年 10 月以來低點，科技股去槓桿未完，日元韓元續弱恐引發亞洲資產連鎖重估。

華爾街更關注「為什麼是現在」。美銀策略師 Hartnett 將此次行動稱為 AI 時代「價格維持操作」(PKO)，因日韓皆為美國半導體與 AI 供應鏈核心，三星、SK 海力士、東京電子牽動全球算力擴張，若本幣崩貶推高日債收益率、逼出套利交易平倉，火會燒到美債與美股。美

因此，美國要降三大類風險：防日元急貶炸日債利率、防金融壓力擴散亞洲、防無序資本流衝擊美債。今年以來，半導體 ETF 吸金約 530 億美元，費半指數短線回檔，但 AI 資本開支邏輯未破，華府不願盟友資產在槓桿尾聲被空頭收割。

市場共識是：這輪協調先把「無序貶值」按住，替 8 月南韓監管落地、日本央行 (BOJ) 下月利率評估買時間，真正定價權回歸，仍看半導體獲利、企業回購與全球 AI 開支。