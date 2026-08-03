鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-03 10:42

川普週日（2 日）在搭乘空軍一號時向媒體表示，日本近期希望獲得美方協助，而美國一向支持日本，兩國維持良好關係。

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他也提到，除了歷史上的珍珠港事件外，日本長期以來都是美國的重要夥伴，因此此次合作具有象徵雙邊友誼的意義。

對於美國參與干預能獲得哪些回報，川普僅表示將帶來「經濟利益」，並拿去年與阿根廷簽署的貨幣互換安排作為例子，稱儘管當時受到美國國內批評，但阿根廷今年已償還相關資金，美方最終「賺取了 250 億美元」。

他指出，美國財政部持續與日本財務省及日本銀行保持密切聯繫，必要時不排除再次聯手進場，並支持擴大聯準會的「外國與國際貨幣當局回購工具」，作為市場流動性的後盾。

美日罕見聯手支撐日元 市場戒備後續干預

此前，川普宣布暫緩對伊朗採取新的軍事行動，帶動美元回落，美元兌日元一度快速下跌約 100 點，跌至 156 附近，單日跌幅逾 1%。

日本與美國上週共同出手後，日元已明顯反彈。美元兌日元上週五收在 157.40 左右，創 5 月以來最佳表現；而在干預前，日元一度逼近 1986 年以來最低水準，美元兌日元曾接近 164。

除了直接買入日元外，美日當局也透過要求銀行回報匯率報價，以及官員公開喊話等方式向市場施壓，提高放空日元的風險。

高盛分析師指出，若日元再度回吐近期漲幅，不排除官方未來數日再次進場干預，如同今年 5 月的情況。他們認為，在基本面尚未改善前，干預仍是官方爭取時間、穩定市場預期的有效工具。

日元疲弱牽動全球金融 美方憂衝擊美債市場

外交關係委員會資深研究員 Rebecca Patterson 指出，日本已透過出售部分美債籌措干預資金，若未來出現更大規模資產配置調整，可能對美債市場帶來更大衝擊，因此說服日本避免持續出售美債，符合美國利益。

另一方面，《路透》日前公布的一張照片也引發市場關注。照片顯示，貝森特在戴維營內閣會議的筆記中，於待辦事項欄位寫下「買入 50 億至 100 億美元日元」，被視為美國積極參與干預的重要跡象。

日本央行按兵不動 市場仍關注政策配合

值得注意的是，上週外匯干預正值日本銀行召開貨幣政策會議期間。

日本央行最終以 8 比 1 決定維持政策利率不變，此前 6 月已將利率上調至 1%，雖創 1995 年以來新高，但仍遠低於美國政策利率水準。