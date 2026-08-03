鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普證實，美國上週參與日本主導的外匯市場干預行動，協助支撐日元匯價，並形容此舉是對日本釋出的「友誼訊號」。他表示，美方支持盟友穩定金融市場，同時也預期能從相關安排中取得經濟利益。
川普週日（2 日）在搭乘空軍一號時向媒體表示，日本近期希望獲得美方協助，而美國一向支持日本，兩國維持良好關係。
他也提到，除了歷史上的珍珠港事件外，日本長期以來都是美國的重要夥伴，因此此次合作具有象徵雙邊友誼的意義。
對於美國參與干預能獲得哪些回報，川普僅表示將帶來「經濟利益」，並拿去年與阿根廷簽署的貨幣互換安排作為例子，稱儘管當時受到美國國內批評，但阿根廷今年已償還相關資金，美方最終「賺取了 250 億美元」。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）隨後也公開表態支持這項協同行動，強調近期日元出現過度且無序波動，美日因此共同採取外匯干預措施，以維護金融穩定。
他指出，美國財政部持續與日本財務省及日本銀行保持密切聯繫，必要時不排除再次聯手進場，並支持擴大聯準會的「外國與國際貨幣當局回購工具」，作為市場流動性的後盾。
日本財務省則表示，近期干預目的在於遏止日元異常波動，未來將持續與美國合作，必要時不排除進一步採取聯合行動，同時持續運用聯準會提供的流動性工具，並與美方保持密切溝通。
受美日協調干預及美元走弱影響，日元週一（3 日）亞洲盤初延續升勢，市場則密切觀察兩國是否將再次聯手進場。
此前，川普宣布暫緩對伊朗採取新的軍事行動，帶動美元回落，美元兌日元一度快速下跌約 100 點，跌至 156 附近，單日跌幅逾 1%。
日本與美國上週共同出手後，日元已明顯反彈。美元兌日元上週五收在 157.40 左右，創 5 月以來最佳表現；而在干預前，日元一度逼近 1986 年以來最低水準，美元兌日元曾接近 164。
市場人士指出，雖然全球每日外匯交易規模高達約 9.5 兆美元，官方干預未必足以扭轉日元長期走勢，但短線已成功逆轉日元連續數月的弱勢。
高盛分析師指出，若日元再度回吐近期漲幅，不排除官方未來數日再次進場干預，如同今年 5 月的情況。他們認為，在基本面尚未改善前，干預仍是官方爭取時間、穩定市場預期的有效工具。
分析人士指出，日元近年持續承壓，主要受到能源價格上漲、日本財政赤字擴大，以及美日利差維持高檔等因素影響。
日元貶值雖有助日本出口競爭力，但也推升進口成本，增加企業與民眾負擔；另一方面，日本金融市場波動也可能透過全球資本流動影響其他市場，美國對此愈來愈關注。
瑞穗銀行策略師表示，這次事件的重要性不只在於干預本身，更代表市場開始相信，日元過度疲弱已不再只是日本的問題，而是可能牽動全球金融穩定。
市場也認為，美國支持日本干預還有另一層考量。若日本單獨支撐日元，可能需要出售更多美國公債換取美元資金，進一步推升美債殖利率並增加美國融資成本，因此美方選擇共同出手，有助降低日本大規模拋售美債的壓力。
外交關係委員會資深研究員 Rebecca Patterson 指出，日本已透過出售部分美債籌措干預資金，若未來出現更大規模資產配置調整，可能對美債市場帶來更大衝擊，因此說服日本避免持續出售美債，符合美國利益。
另一方面，《路透》日前公布的一張照片也引發市場關注。照片顯示，貝森特在戴維營內閣會議的筆記中，於待辦事項欄位寫下「買入 50 億至 100 億美元日元」，被視為美國積極參與干預的重要跡象。
值得注意的是，上週外匯干預正值日本銀行召開貨幣政策會議期間。
日本央行最終以 8 比 1 決定維持政策利率不變，此前 6 月已將利率上調至 1%，雖創 1995 年以來新高，但仍遠低於美國政策利率水準。
日本央行總裁植田和男在會後表示，未來仍有升息可能，但並未釋出近期將加快升息步調的訊號，使市場對貨幣政策能否配合支撐日元仍存疑慮。
根據日本媒體及《金融時報》報導，日本政府與日本央行上週五連續第二天買入日元，美國方面則由紐約聯邦準備銀行代表財政部執行歷史性干預行動，並要求至少兩家大型銀行提供日元相關報價資料。
《彭博》估算，日本當天動用約 8.45 兆日元（約 528 億美元）進場干預，規模可能創下日本史上最大單日匯市干預紀錄。
市場普遍預期，若日元再度快速走弱，美日未來仍可能採取更多聯合干預措施，以穩定匯率走勢。
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