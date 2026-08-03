標普震幅3.5%！高盛：7月指數無恙 去槓桿規模創2022年底之最 但美股更難做了

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-03 11:30

高盛出具最新研究報告指出，7 月的美股不是指數崩盤，而是倉位清算。標普 500 全月波動區間僅 3.5%、距高點不到 2%，等權重標普、低波動標普、剔除 AI 後的標普 500 上周齊創新高，但高盛旗艦動量籃子日均波動近 10%，6 月 22 日其 TMT 動量籃子年內漲幅曾達 145%，隨後創史上最嚴重回檔，單日又反彈 17%。

(圖:shutterstock)

高盛避險基金業務主管 Tony Pasquariello 在報告中寫道：「在高速度交易經歷真正拋物線上漲之後，過去一個月一隻重錘砸穿了共識倉位。我傾向認為這場狂熱已經退燒。重點不在風險消失，而在最擁擠、最易被槓桿追逐的 AI 族群、高動量、韓股、亞洲多空策略被迫降槓桿。」

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數據顯示，這波去槓桿操作規模超出普通調整，全球科技部位遭遇 5 年多來最大賣壓，南韓個股槓桿 ETF 資產規模從 6 月高點 530 億美元暴降至 150 億美元，高盛主經紀業務總部為削減為 2022 年底來之最；基本面多空客戶對動量因子的槓桿部位跌至過去一年第 28 百分位。

Pasquariello 表示，市場從「人人都在車上，變成相當一部分人被迫下車」。

AI 交易矛盾也從敘事切到回報率。市場追問超大型雲端服務供應廠破兆美元資本支出何時變收入。

Meta 未證明顯著回報到手，微軟給出資本開支規模化轉收入信號，亞馬遜 AWS 增長重新加速、雲端服務利潤率擴張，超大規模雲債信用利差同步收窄，貼 AI 標籤估值就衝高的階段暫告一段落，分化定價回歸。

此外，聯準會 (Fed) 上周按兵不動後長端利率重新成為麻煩。美債殖利率曲線長端波動外溢股市，Fed 溝通轉向克制、線索變少，交易員摩擦成本上升；AI 與成長股對遠端貼現率敏感，長端若續壓，「底座穩」不代表每天舒服。

目前，框架結論並不悲觀但也不再鬆弛。在經濟與獲利支撐下、近 1 兆美元 AI 開支仍在系統內流動，標普才扛得住底層清洗；但風險報酬已不便宜，全球股票上行彈性低於前一階段。

7 月那斯達克 100 指數較 6 月高點回檔 8%，但今年來仍漲 12%，本益比落至近年低檔。雖然牛市沒完，但「買入躺贏」階段結束。