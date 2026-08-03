鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-03 15:20

日本財務省今 (3) 日正式證實，上周五 (7 月 31 日) 與美國財政部實施一場「協調性買入日元」的匯市干預行動，繼 2011 年東日本大地震後 G7 聯合賣出日元以來，再度實質聯手進場，也是十多年來美方首次以實際動作配合日本政府支撐日元。

‌



白宮方面亦表態，美國總統川普稱此舉「既是友誼的體現，也有利於世界經濟」。

《第一財經》報導，本輪介入的時點頗具講究。日元兌美元匯率上周一度貶至 163.99，創近 40 年新低，日元空頭部位擁擠。與此同時，Fed 偏鴿信號浮現，6 月美國 PCE 月減 0.1%，為 2020 年來首次負增長，美元本身偏弱，給日本當局留出了「順勢操作」的機會。

報導指出，今次紐約聯準銀行受美國財政部委託在 1 月底後再度進行匯率詢價，貝森特公開站台，「日元被嚴重低估」，均被市場視為美方準備直接介入的前兆。

與過往不同的是，此次美國並非只做「匯率檢查」或口頭喊話。

根據貨幣經紀商與日本央行 (BOJ) 資金數據估算，日本在 7 月 30–31 日干預規模約 8.45 兆日元(約 528 億美元)，美方則透過出售歐元、買入日元間接協助，以減少日本拋售美債的壓力。

日本財務省同時宣布，未來將動用聯準會 FIMA 回購機制，以外匯儲備中的美債作押換入短期美元流動性，以避免直接砍倉美債。

聯手干預立刻收到成效，美元兌日元匯率從 163.9 附近急挫至 157.57，日元單日升值約 4%，今日在 157.70 上下整理，早盤一度衝入 156 區間。

這是日本今年第二輪大規模干預，第一輪在 4 月 28 日至 5 月 27 日，累計砸下 11.73 兆日元 (約 732 億美元)，創日元貶值週期中歷史最高紀錄，但效果僅維持數周便被打回原形。短短三個月內動用近 20 兆日元彈藥，匯率卻仍在 160 上下拉鋸。

市場幾乎一邊倒地認為，干預能「買到時間」，但買不了趨勢。

更微妙的是美方賣歐元不賣美元的操作。彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 高級研究員 Robin Brooks 認為，這種「曲線救國」方式反而削弱美方參與效力，市場會追問為何美國不直接賣美元撐日元，還是仍暗藏「強勢美元」偏好。

投資人也可能解讀成，華府想幫日本，卻不願讓日本拋美債，間接是對美債持倉的信心的變相考驗。

Brooks 直言道：「協調性干預最終可能會削弱，而非增強對日元的信心。」

此外，IMF 規則也是隱形天花板，因該機構規定六個月內核算同類干預最多三次，才能保住「自由浮動」名義。若繼續加碼，市場警覺感下降後投機盤反撲，或是干預邊際效應若遞減，都會反噬政策可信度。

二戰結束以來，美日協調性干預曾有四次標誌性事件：1985 年《廣場協議》五國聯合賣美元買日元；1995 年「七夕干預」賣日元買美元以阻升；1998 年聯合買日元糾貶；2011 年 311 震災後，G7 聯合賣日元抑急升。

上述規律高度一致，干預當天匯率跳變、成交量暴增，但中長期無一逆轉利差與基本面決定的方向，例如 2022 年 9 月日本單邊干預後，日元續貶，前年 4 月干預後重回貶值之路，同年 7 月日元升值約兩個月，主要受到美國「衰退交易」與套利平倉影響，而非干預本身。

2026 年 4 月 30 日，美元兌日元 4 小時內從 160.6 摔到 155.88，但 5 月底又爬回 159。歷史平均來看，干預後一週日元兌美元升值約 1.4%，之後動能快速衰減。

當下核心矛盾落在「政策可信度差距」，Fed 基準利率 3.75%，日本央行 (BOJ) 僅 1%，且總裁植田和男上周五 (7 月 31 日) 在記者會上語氣偏謹慎、下調短期通膨預測，市場沒讀到 9 月升息信號。

美國財政部最新半年報也已對日元疲軟表達關切，呼籲 BOJ 進一步升息，並警告通膨正侵蝕日本家庭購買力。

截至 2026 年 6 月底，日本外匯存底約 1.287 兆美元，財務省「子彈」尚足，FIMA 回購還能緩釋美債拋壓，但受訪者普遍認為，靠干預把日元釘在 157，還是靠升息把利差真正壓下去，是兩件事。前者爭的是幾週平靜，後者決定未來幾年的錨。