鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-03 13:08

全球第一檔以記憶體晶片為主題的 ETF Roundhill DRAM ETF(DRAM-US) ，於七月底完成最新一輪成分股調整，將中國記憶體廠長鑫科技 (688825-CN) 納入持倉，占比達 2.52%，躋身該基金第八大重倉股。

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（圖：Roundhill）

回顧兆易創新於 2026 年 6 月首度被 DRAM ETF 納入時，權重曾高達 2.91%，同樣位居第八大重倉股之列。

DRAM ETF 由 Roundhill Investments 發行，於 2026 年 4 月 2 日在美國 Cboe BZX 交易所掛牌，是全球首檔聚焦純記憶體晶片產業的交易所買賣基金，一推出便吸引市場高度關注。

根據截至 8 月 2 日的最新資料，該基金前三大持倉依序為三星電子 (005930KS) 、美光科技 (MU-US) 與 SK 海力士 (000660KS) ，權重分別為 26.39%、24.54% 及 22.77%，三大廠合計占比超過 70%。

值得注意的是，Roundhill 上週同步調節了三星電子的持股部位，週一至週三連續三個交易日各減碼約 100 萬股，三日合計拋售 300 萬股，出售金額約達 4.32 億美元。