鉅亨網編譯莊閔棻
全球第一檔以記憶體晶片為主題的 ETF Roundhill DRAM ETF(DRAM-US) ，於七月底完成最新一輪成分股調整，將中國記憶體廠長鑫科技 (688825-CN) 納入持倉，占比達 2.52%，躋身該基金第八大重倉股。
相對地，同樣來自中國的兆易創新 (603986-CN) 則在此次調整中權重下滑至 1.51%，排名滑落至第十大持股。
回顧兆易創新於 2026 年 6 月首度被 DRAM ETF 納入時，權重曾高達 2.91%，同樣位居第八大重倉股之列。
DRAM ETF 由 Roundhill Investments 發行，於 2026 年 4 月 2 日在美國 Cboe BZX 交易所掛牌，是全球首檔聚焦純記憶體晶片產業的交易所買賣基金，一推出便吸引市場高度關注。
根據截至 8 月 2 日的最新資料，該基金前三大持倉依序為三星電子 (005930KS) 、美光科技 (MU-US) 與 SK 海力士 (000660KS) ，權重分別為 26.39%、24.54% 及 22.77%，三大廠合計占比超過 70%。
值得注意的是，Roundhill 上週同步調節了三星電子的持股部位，週一至週三連續三個交易日各減碼約 100 萬股，三日合計拋售 300 萬股，出售金額約達 4.32 億美元。
從整體持倉結構來看，DRAM ETF 目前前十大重倉股涵蓋三星電子、美光科技、SK 海力士、希捷科技 (STX-US) 、威騰電子 (WDC-US) 、SanDisk (SNDKV-US) 、鎧俠，以及長鑫科技、南亞科 (2408-TW) 與兆易創新，幾乎囊括全球主要記憶體晶片廠商。
其中，長鑫科技被視為中國規模最大、研發與製造一體化程度最高的 DRAM 廠商。根據市場研究機構 Omdia 針對 2025 年第四季銷售額的統計推算，長鑫科技全球市占率已達 7.67%，位居全球第四、中國業者之首。
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