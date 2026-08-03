百萬受益人ETF擴增至6檔 00403A、00981A主動式雙雄入榜
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股 7 月宛如坐雲霄飛車，月線下跌超過 3000 點，ETF 投資在震盪中熱度持續升溫，根據最新統計顯示，全市場受益人數突破百萬大關的 ETF 已擴增至 6 檔，除了傳統市值型與高股息型 ETF，以「主動選股、追求超額報酬」為訴求的主動式 ETF 也崛起，主動統一升級 50(00403A-TW) 與主動統一台股增長 (00981A-TW) 受益人數雙雙突破百萬大關，月增率分別高達 4.4% 與 3.1%，展現超人氣。
觀察最新公佈的 ETF 受益人數數據，目前名列「百萬俱樂部」的 6 檔產品分別呈現市值型、高股息、主動式 ETF「三分天下」的特色，其中，元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW) 都是十幾二十年的元老級 ETF，多年下來累積穩健的粉絲基數。主動式 ETF 則因為打敗大盤的實力堅強，人氣快速竄紅。
從 7 月份受益人數變動來看，投資人愈跌愈買，0050 單月大增 32.45 萬人，月增幅達 10.0%；0056 月增 9.1 萬人、增幅 5.8% 居次，顯示元老級 ETF 仍是資金湧入的首選。再者，主動式 ETF 的增速也很突出，00403A 受益人數增加 4.4 萬人，增幅 4.4%；00981A 單月亦增加 2.9 萬人、月增幅 3.1%，成長力道雙雙超越高股息 ETF，成為投資人應對市場波動、追求長期資本增長的新歡。
展望後市，統一台股研究團隊進一步指出，第三季震盪可視為中長線布局機會，可留意評價已回落的 AI 伺服器、高階 CCL、ABF 載板、測試介面及散熱供應鏈，第四季有望隨市場情緒回穩重啟成長行情。
六檔百萬受益人 ETF 一覽
|
代號
|
名稱
|
人數 (萬人)
|
月增減 (萬人)
|
月增幅 (%)
|
0050
|
元大台灣 50
|
356.32
|
32.45
|
10.0
|
0056
|
元大高股息
|
166.44
|
9.1
|
5.8
|
00878
|
國泰永續高股息
|
162.26
|
2.4
|
1.5
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
138.11
|
4.0
|
3.0
|
00403A
|
主動統一升級 50
|
104.43
|
4.4
|
4.4
|
00981A
|
主動統一台股增長
|
100.80
|
2.9
|
3.1
資料來源：CMoney，2026/7/31
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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