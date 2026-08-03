鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 11:39

台股 7 月宛如坐雲霄飛車，月線下跌超過 3000 點，ETF 投資在震盪中熱度持續升溫，根據最新統計顯示，全市場受益人數突破百萬大關的 ETF 已擴增至 6 檔，除了傳統市值型與高股息型 ETF，以「主動選股、追求超額報酬」為訴求的主動式 ETF 也崛起，主動統一升級 50(00403A-TW) 與主動統一台股增長 (00981A-TW) 受益人數雙雙突破百萬大關，月增率分別高達 4.4% 與 3.1%，展現超人氣。

百萬受益人ETF擴增至6檔 00403A、00981A主動式雙雄入榜。(鉅亨網資料照)

觀察最新公佈的 ETF 受益人數數據，目前名列「百萬俱樂部」的 6 檔產品分別呈現市值型、高股息、主動式 ETF「三分天下」的特色，其中，元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW) 都是十幾二十年的元老級 ETF，多年下來累積穩健的粉絲基數。主動式 ETF 則因為打敗大盤的實力堅強，人氣快速竄紅。

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從 7 月份受益人數變動來看，投資人愈跌愈買，0050 單月大增 32.45 萬人，月增幅達 10.0%；0056 月增 9.1 萬人、增幅 5.8% 居次，顯示元老級 ETF 仍是資金湧入的首選。再者，主動式 ETF 的增速也很突出，00403A 受益人數增加 4.4 萬人，增幅 4.4%；00981A 單月亦增加 2.9 萬人、月增幅 3.1%，成長力道雙雙超越高股息 ETF，成為投資人應對市場波動、追求長期資本增長的新歡。

展望後市，統一台股研究團隊進一步指出，第三季震盪可視為中長線布局機會，可留意評價已回落的 AI 伺服器、高階 CCL、ABF 載板、測試介面及散熱供應鏈，第四季有望隨市場情緒回穩重啟成長行情。

六檔百萬受益人 ETF 一覽

代號 名稱 人數 (萬人) 月增減 (萬人) 月增幅 (%) 0050 元大台灣 50 356.32 32.45 10.0 0056 元大高股息 166.44 9.1 5.8 00878 國泰永續高股息 162.26 2.4 1.5 00919 群益台灣精選高息 138.11 4.0 3.0 00403A 主動統一升級 50 104.43 4.4 4.4 00981A 主動統一台股增長 100.80 2.9 3.1

資料來源：CMoney，2026/7/31