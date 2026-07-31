砸41.5億強攻企業AI！繼微軟後OpenAI成立FDE「特種部隊」攜手BCG、貝恩構築頂級顧問網絡

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 17:15

外媒最新報導指出，在消費級 AI 應用趨於飽和之際，OpenAI 正以前所未有的力道轉向企業級市場，試圖填補尖端模型能力與企業實際應用之間的巨大鴻溝。

(圖:shutterstock)

《華爾街日報》(WSJ)周五 (31 日) 報導，OpenAI 近期連出兩記重拳：成立獨立服務子公司「OpenAI Deployment Co.」(簡稱 DeployCo)，並斥資 1.5 億美元構建頂級諮詢夥伴網絡，雙管齊下搶占數千億美元的企業 AI 服務市場。

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DeployCo 在 5 月正式掛牌，由 TPG 領投 40 億美元，Advent、貝恩資本、Brookfield 等巨頭聯合參投。該公司脫胎於 OpenAI 對 AI 諮詢公司 Tomoro 及應用開發商 Northslope 的連續收購，目前已集結數百名「前線部署工程師」(FDE)。這支被視為「特種部隊」的隊伍，將直接進駐企業客戶現場，將抽象的模型能力轉化為具體的業務流程。

DeployCo 技術長 Arnaud Fournier 說：「模型能力與人們實際使用之間的差距，從未像現在這樣巨大。」

以西班牙對外銀行 (BBVA) 為例，一名 FDE 協助該行重構信貸風險分析工具，引入 AI 智能體互評機制，使工具準確率從不足 60% 躍升至 80%。

OpenAI 內部 FDE 負責人 Colin Jarvis 指出，FDE 團隊通常嵌入客戶數月至數年，規模從一人到五人不等，涵蓋從概念驗證到全面部署的全週期。



然而，技術落地僅是難題的一半。顧能 (Gartner) 分析師 Arun Chandrasekaran 指出，AI 實驗室缺乏與董事會及「長字輩」高管對話的管道，難以推動深層次的組織變革。

因此，OpenAI 同步推出 1.5 億美元的合作夥伴計劃，將波士頓諮詢 (BCG)、貝恩、埃森哲等頂級諮詢巨頭納入生態系。

BCG 全球合作與聯盟負責人 Vikas Taneja 強調，諮詢公司的核心價值在於協助企業應對「變革管理」，像是如何調整組織架構、重塑工作流程、管理員工預期，以承接 AI 帶來的效率飛躍。

OpenAI 全球合作與生態副總裁 Colleen Kapase 說：「將先進模型轉化為真實業務價值，需要一個值得信賴的夥伴生態系統。」

TPG 合夥人 Peter McGoohan 預測，企業 AI 服務的可尋址市場規模最終將達數千億美元。

這場競賽已趨於白熱化。Anthropic 在 3 月推出類似的「應用 AI 團隊」及夥伴計畫，微軟與亞馬遜也相繼佈局 FDE 服務。